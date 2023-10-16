«Сочи» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 16 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 4.5 за 1.80.

«Лучшим индикатором накануне данного противостояния выступает ЦСКА, потому что свои три последних матча он проводил либо с сочинцами, либо со «Спартаком». Южан армейцы два раза обыграли, правда, это потребовало у них включаться в игру по полной, чего в регулярном чемпионате у ЦСКА встретишь нечасто. Тем не менее красно-синие дважды победили с минимальным преимуществом, а первый раз так вообще в овертайме.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Спартаку» армейцы проиграли, и проиграли весьма по делу. И если эти три матча попытаться как-то скомпилировать, то преимущество красно-белых выглядит достаточно осязаемо. В первую очередь за счёт той основательности в игре, которой у команды давно уже не было и которая помогла им в предыдущем туре победить в Нижнем Новгороде.

Напоследок напомним, что сочинцы дома на данный момент набирают 78,6 процента очков. И это, на минуточку, третий результат во всей лиге. А «Спартак» на выезде поднимает 75 процентов очков, а это второй показатель в КХЛ. Чувствуете, какой матч нас ожидает?

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Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую матч средней голевой интенсивности с тоталом от 4.5 и выше. По итогам матча гости наберут минимум одно очко. А вот если наберут второе, то это будет ещё одним достижением «Спартака» в нынешнем сезоне», — сказал Лебедев.