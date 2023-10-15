«Сочи» — «Спартак». Алексей Жамнов недосягаем

16 октября состоится матч КХЛ «Сочи» – «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.75. Шансы сочинцев оценили в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сочи» — «Спартак» 16 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Сочи» – «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.42, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.90. На победу сочинцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 2.85. Ставки на победу в матче москвичей идут за 1.42.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Спартак» (16.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На фоне матчей квалификации на чемпионат Европы в Германии не будем забывать о регулярном сезоне в КХЛ. Каждый день лига дарит нам яркие события. 16 октября 2023 года на арене «Большой» «Сочи» будет принимать «Спартак». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

«Леопардов» всё чаще лихорадит, несмотря на то что они находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы Западной конференции. За 18 игр команда побеждала 11 раз. Она неплохо действует в нападении, ведь уже забросила 54 шайбы. В свою очередь, хромает оборона сочинцев – 61 пропущенный гол.

«Сочи» хорошо выступает на домашней арене, выиграв пять из семи встреч. Однако последние два матча на своём льду команда проиграла. Она уступила с унизительным счётом 1:10 «Северстали», а также потерпела поражение в игре с ЦСКА (2:3 ОТ). Всего из четырёх последних матчей сочинцы проиграли три.

Недавно «леопарды» уступили армейцам со счётом 1:2. Тренер сочинцев отметил, что секрет побед ЦСКА в матчах с его командой заключается в том, что подопечные Фёдорова забивают быстрые голы, а потом садятся в оборону, которую не получается вскрыть. Вот уже как три игры пропускает Матвей Мичков, но, по словам наставника, он будет готов к красно-белым.

«Спартак» всё больше похож на главное открытие этого сезона. Команда оставляет о себе только хорошие впечатления. Причём чем дальше, тем их больше. Подопечные Алексея Жамнова занимают второе место в таблице Западной конференции. Они остаются самой результативной командой в КХЛ – 70 заброшенных шайб. Но в обороне есть проблемы – 55 пропущенных голов.

Секрет кроется в самой яркой тройке нападающих красно-белых. Голдобин, Морозов и Порядин втроём уже набрали 74 очка по системе «гол+пас». Вместе они возглавляют список лучших бомбардиров КХЛ – это невероятно. Сбавлять хоккеисты точно не планируют, ведь они утверждают, что дружны даже вне ледовой площадки.

«Спартак» выиграл пять последних матчей, и в каждом клуб забрасывал не менее четырёх шайб. За это время красно-белые обыграли «Сибирь» (5:2), «Куньлунь» (4:3), «Витязь» (5:1), ЦСКА (5:3) и «Торпедо» (4:2). Можно было бы понять, если бы побеждали «гладиаторы» слабых соперников, но они выступали с достойными командами.

Выиграть у подопечных Ларионова – дорогого стоит. Жамнов высказался о победе в игре с автозаводцами. По словам наставника красно-белых, хоккеисты ориентировались на то, чтобы лишить соперника шайбы. Он отметил, что во втором периоде эта задача перестала выполняться, но в третьем периоде хоккеисты к ней вернулись.

Однако победный гол оказался спорным и потребовал дополнительного видеопросмотра. Всё дело в том, что шайба залетела в ворота после отскока от конька нападающего Ильи Талалуева. В итоге гол засчитали, а четвёртую шайбу «Спартак» уже забросил в пустые ворота. С учётом того, в какой неопределённой форме находятся сочинцы, у гостей есть шансы на победу за 1.75.

Прогноз и ставки на матч «Сочи» — «Спартак» 16 октября 2023 года

«Сочи» не может похвастаться стабильными результатами. Команда может проиграть со счётом 1:10 «Северстали» или даже ЦСКА – 1:7. Таких проблем у красно-белых нет. Они в великолепной форме, ведут серию из пяти побед подряд, забивают минимум по четыре гола. Тройка нападающих Голдобин, Морозов и Порядин вызывает только восхищение, а у сочинцев Мичков на днях должен оправиться от болезни. Думается, у Жамнова есть шанс продлить победную серию до шести выигранных матчей.

Ставка: победа «Спартака» за 1.75.