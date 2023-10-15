Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Сочи» — «Спартак», прогноз на матч КХЛ 16 октября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Сочи» — «Спартак». Алексей Жамнов недосягаем
Александр Лунякин
«Сочи» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Красно-белые набрали сумасшедший темп. Хоккеисты готовы продлить серию до шести побед.

16 октября состоится матч КХЛ «Сочи» – «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.75. Шансы сочинцев оценили в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Сочи» — «Спартак» 16 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Сочи» – «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.42, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.90. На победу сочинцев с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 2.85. Ставки на победу в матче москвичей идут за 1.42.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Спартак» (16.10.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На фоне матчей квалификации на чемпионат Европы в Германии не будем забывать о регулярном сезоне в КХЛ. Каждый день лига дарит нам яркие события. 16 октября 2023 года на арене «Большой» «Сочи» будет принимать «Спартак». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Бельгийцы воспрянули духом:
Бельгия — Швеция. Тедеско не умеет проигрывать
Бельгия — Швеция. Тедеско не умеет проигрывать

«Леопардов» всё чаще лихорадит, несмотря на то что они находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы Западной конференции. За 18 игр команда побеждала 11 раз. Она неплохо действует в нападении, ведь уже забросила 54 шайбы. В свою очередь, хромает оборона сочинцев – 61 пропущенный гол.

«Сочи» хорошо выступает на домашней арене, выиграв пять из семи встреч. Однако последние два матча на своём льду команда проиграла. Она уступила с унизительным счётом 1:10 «Северстали», а также потерпела поражение в игре с ЦСКА (2:3 ОТ). Всего из четырёх последних матчей сочинцы проиграли три.

Недавно «леопарды» уступили армейцам со счётом 1:2. Тренер сочинцев отметил, что секрет побед ЦСКА в матчах с его командой заключается в том, что подопечные Фёдорова забивают быстрые голы, а потом садятся в оборону, которую не получается вскрыть. Вот уже как три игры пропускает Матвей Мичков, но, по словам наставника, он будет готов к красно-белым.

«Спартак» всё больше похож на главное открытие этого сезона. Команда оставляет о себе только хорошие впечатления. Причём чем дальше, тем их больше. Подопечные Алексея Жамнова занимают второе место в таблице Западной конференции. Они остаются самой результативной командой в КХЛ – 70 заброшенных шайб. Но в обороне есть проблемы – 55 пропущенных голов.

Козырев научился у Ларионова многому:
«Торпедо» — «Северсталь». Дуэль Ларионова и Козырева дарит праздник
«Торпедо» — «Северсталь». Дуэль Ларионова и Козырева дарит праздник

Секрет кроется в самой яркой тройке нападающих красно-белых. Голдобин, Морозов и Порядин втроём уже набрали 74 очка по системе «гол+пас». Вместе они возглавляют список лучших бомбардиров КХЛ – это невероятно. Сбавлять хоккеисты точно не планируют, ведь они утверждают, что дружны даже вне ледовой площадки.

«Спартак» выиграл пять последних матчей, и в каждом клуб забрасывал не менее четырёх шайб. За это время красно-белые обыграли «Сибирь» (5:2), «Куньлунь» (4:3), «Витязь» (5:1), ЦСКА (5:3) и «Торпедо» (4:2). Можно было бы понять, если бы побеждали «гладиаторы» слабых соперников, но они выступали с достойными командами.

Выиграть у подопечных Ларионова – дорогого стоит. Жамнов высказался о победе в игре с автозаводцами. По словам наставника красно-белых, хоккеисты ориентировались на то, чтобы лишить соперника шайбы. Он отметил, что во втором периоде эта задача перестала выполняться, но в третьем периоде хоккеисты к ней вернулись.

Криштиану доволен собой:
Босния и Герцеговина — Португалия. Роналду — пример для подражания
Босния и Герцеговина — Португалия. Роналду — пример для подражания

Однако победный гол оказался спорным и потребовал дополнительного видеопросмотра. Всё дело в том, что шайба залетела в ворота после отскока от конька нападающего Ильи Талалуева. В итоге гол засчитали, а четвёртую шайбу «Спартак» уже забросил в пустые ворота. С учётом того, в какой неопределённой форме находятся сочинцы, у гостей есть шансы на победу за 1.75.

Прогноз и ставки на матч «Сочи» — «Спартак» 16 октября 2023 года

«Сочи» не может похвастаться стабильными результатами. Команда может проиграть со счётом 1:10 «Северстали» или даже ЦСКА – 1:7. Таких проблем у красно-белых нет. Они в великолепной форме, ведут серию из пяти побед подряд, забивают минимум по четыре гола. Тройка нападающих Голдобин, Морозов и Порядин вызывает только восхищение, а у сочинцев Мичков на днях должен оправиться от болезни. Думается, у Жамнова есть шанс продлить победную серию до шести выигранных матчей.

Ставка: победа «Спартака» за 1.75.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android