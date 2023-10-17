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Франция — Шотландия: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификации Евро-2024

Франция — Шотландия: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификации Евро-2024
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на товарищеский матч национальных команд Франции и Шотландии.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.85.

«Обе команды уже решили задачи выхода на Евро-2024. Теперь они могут проверить ближайший резерв. И надо понимать, что у Франции он гораздо сильнее, чем у Шотландии. Она выжала из себя максимум.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, на поле появятся резервисты шотландцев, которые сильно уступают и основным игрокам, и тем более французам, у которых есть два равноценных состава. Дома последние будут доказывать, что достойны играть в стартовом составе сборной Франции.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
17 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Жду голевой и интересный матч, раскрепощённую игру и много мячей», — сказал Мор.

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