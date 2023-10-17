Франция — Шотландия: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификации Евро-2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на товарищеский матч национальных команд Франции и Шотландии.

Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.85.

«Обе команды уже решили задачи выхода на Евро-2024. Теперь они могут проверить ближайший резерв. И надо понимать, что у Франции он гораздо сильнее, чем у Шотландии. Она выжала из себя максимум.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, на поле появятся резервисты шотландцев, которые сильно уступают и основным игрокам, и тем более французам, у которых есть два равноценных состава. Дома последние будут доказывать, что достойны играть в стартовом составе сборной Франции.

Жду голевой и интересный матч, раскрепощённую игру и много мячей», — сказал Мор.