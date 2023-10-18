«Оттава» — «Вашингтон»: прогноз Максима Лебедева на матч НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон».

Ставка: победа «Оттавы» в матче за 1.70.

«Оба соперника относятся к середнякам лиги. Это вам не «Вегас», который на момент написания данного материала выиграл все три своих стартовых матча сезона. Но и не «Сиэтл», который все три матча проиграл. И «Оттава», и «Вашингтон» начали сезон с поражений. «Капиталисты» после этого свою следующую игру взяли, а «сенаторы» успели даже выиграть дважды. И с этим багажом подошли к личной встрече, когда игровые очертания команд и их потенциальные возможности постепенно начинают высвечиваться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Пока визуальное впечатление по игре команд таково, что биться за место в плей-офф обоим придётся не на жизнь, а на смерть. И есть большое подозрение, что оба эту битву в итоге проиграют. У «Оттавы» нападение смотрится более живо, недаром же в двух победных матчах «сенаторы» забросили в сумме десять шайб. У «вашиков» более или менее слаженно работает оборона, но впереди пока мало что получается – всего-то две шайбы в основное время за два матча. Плюс мы ещё на знаем, как «Вашингтон» будет играть в гостях, потому что в этом сезоне он там ещё не играл. Зато знаем, что «Оттава» дома рвёт и мечет.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 19 октября 2023, четверг. 02:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

С учётом всего вышеизложенного, предполагаю средний по результативности матч с тоталом от 4.5 и выше. По итогам этого матча хозяева любым способом наберут два очка. Им только до буллитов дело не доводить, потому что у «капиталистов» есть волшебник Кузнецов, а у «сенаторов» его нет», — сказал Лебедев.