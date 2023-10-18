«Оттава» — «Вашингтон». Овечкина не узнать

Капитан «столичных» в третий раз за карьеру не набрал очков в двух стартовых матчах сезона. Не дело!

19 октября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Оттава» — «Вашингтон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Сенаторз» в основное время можно с коэффициентом 2.17. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» 19 октября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Оттава» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» (19.10.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 19 октября 2023, четверг. 02:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Предсезонные матчи позади, стартовал новый регулярный сезон НХЛ. 19 октября состоятся две встречи. В самой ранней из них на стадионе «Канадиан Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» примет «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

По итогам минувшего сезона «Оттава» заняла только 11-е место в конференции. В середине регулярки она ощутимо прибавила, но этого оказалось недостаточно, чтобы добыть путёвку в плей-офф. Всё испортил неудачный старт сезона. Выводы из этого были сделаны.

Летом состав «Сенаторз» претерпел качественные изменения. Они подписали ряд новичков, в частности нападающего «Рейнджерс» Владимира Тарасенко. Уже на предсезонке стало понятно, что это приобретение принесёт «Оттаве» на пользу. В четырёх контрольных встречах россиянин отметился двумя голевыми пасами и одной заброшенной шайбой.

Кстати, в восьми предсезонных матчах «сенаторы» потерпели всего два поражения. Новый розыгрыш регулярного чемпионата НХЛ они также начали отлично. В трёх встречах подопечные Ди Джей Смита уступили только «Каролине» (3:5). Победили они «Филадельфию» (5:2) и «Тампа-Бэй» (5:2).

Тарасенко в этих трёх матчах сделал три ассиста и забросил шайбу. Он стал четвёртым игроком в истории «Оттавы», который набрал 2+ очка в первых двух домашних встречах. Россиянин повторил достижения лидера клуба Брэди Ткачука, Макса Лажуа и Александра Дейгла.

Кстати, Ткачук сейчас на подъёме. В двух последних матчах он забросил четыре шайбы и сделал одну результативную передачу. У ведущих хоккеистов «Вашингтона» далеко не такая хорошая форма, как у 24-летнего американского нападающего «Сенаторз».

Увы, лидеры «Кэпс» постарели и сбавили. Обменять их руководство не может по нескольким причинам. Во-первых, эти игроки являются легендами клуба. Во-вторых, они помогают Александру Овечкину, который продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Для того чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ ему осталось забросить 73 шайбы.

Некоторые перемены «Вашингтон» всё же смог себе позволить. Он обменял нескольких возрастных хоккеистов, в частности Дмитрия Орлова, на молодёжь и выборы на драфте. Кроме того, «Кэпиталз» пережили смену главного тренера. Должность занял Спенсер Карбери, для которого текущий сезон является первым в качестве главного тренера в НХЛ.

Однако всё это недостаточно сильно повлияло на команду из Вашингтона. Предсезонку она провела отнюдь не лучшим образом. В шести контрольных встречах подопечные Карбери одержали только три победы. Одну из них — в овертайме.

В новом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» всухую проиграли «Питтсбургу» (0:4), а также не без труда победили «Калгари» (3:2 Б). Учитывая то, что обе встречи проходили в Вашингтоне, результат можно назвать средним.

Овечкин пока не отметился результативными действиями. Это третий сезон, в котором россиянин не сумел набрать очков в первых двух матчах. Более того, в игре с «Калгари» он не нанёс ни одного броска в створ. Матч стал для него 18-м в карьере без бросков по воротам соперников. Плюс ко всему он не реализовал буллит.

У «столичных» многое не получается. Они уступили «Калгари» практически по всем статистическим параметрам. Вопросы есть как к нападению, так и к обороне. В двух матчах голкиперы «Вашингтона» Чарли Линдгрен и Дарси Кемпер на двоих совершили без малого 70 сейвов.

Поставить на то, что «Оттава» победит в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. Только в одной из четырёх последних встреч «столичным» удалось обыграть «сенаторов». Да и то в овертайме. При текущей форме им тем более вряд ли удастся зацепиться за очки.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» 19 октября 2023 года

Здорово усилившаяся «Оттава» набрала отменный ход. Она навязала борьбу «Каролине» и одержала две результативные победы во встречах с сильными соперниками. На домашнем стадионе «Сенаторз» наверняка обыграют «Вашингтон», который пока что находится в поиске своей игры. Дела у «столичных» идут не очень хорошо. Овечкин не забивает, а у вратарей много работы. Карбери пора бы начать что-то предпринимать для исправления ситуации.

Ставка: победа «Оттавы» за коэффициент 2.17.