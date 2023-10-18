«Оттава» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на игру НХЛ

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон».

Ставка: победа «Оттавы» в матче за 1.70.

«Если смотреть глобально на то, как развиваются команды, то «Оттава» и «Вашингтон» находятся совершенно в разном положении.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Колесо «Оттавы» уже прокручивается из положения «вниз» в положение «наверх». Команда не просто пережила перестройку, но и заматерела, здорово проявляет себя в атаке. Да и защитную линию подтянули. Поэтому мы видим, как «Сенаторз», например, обыгрывают «Филадельфию» или «Тампу» (с одинаковым счётом 5:2).

Конечно, «Оттаве» нужно ещё поработать, чтобы стать одним из претендентов на Кубок Стэнли. Но канадская команда на подъеме, к тому же играет дома.

«Вашингтон» же своё колесо из верхнего положения уже прокрутил. Команда стала чемпионом в 2018 году, а в прошлом сезоне не попала в плей-офф, причём отстала от кубковой зоны аж на 12 очков. Деградация налицо, поэтому «Кэпиталз» в первом матче ничего не забили «Питтсбургу» (0:4), а во втором натужно одержали домашнюю победу над «Калгари» (3:2 бул.).

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 19 октября 2023, четверг. 02:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

У меня мало сомнений, что «Оттава» у себя дома победит. Поэтому…

Я бы в этом матче взял кэф 1.70 на то, что «Сенаторз» одержат итоговую победу, пусть даже в овертайме или по буллитам. Почему-то кажется, что «Вашингтон» не выдержит натиска многогранной атаки «Оттавы», — сказал Лысенков.