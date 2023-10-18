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«Сочи» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 18 октября

«Сочи» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 18 октября
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 5.5 за 2.86.

«Говорят, что дважды подряд выиграть у одного и того же соперника весьма сложно. Правда, нынешний сезон как раз и занят опровержением этого сомнительного тезиса, и делает это с немалым успехом. Нынче у нас скорее не выиграть два матча подряд у одного и того же соперника становится трудновыполнимой задачей. Поэтому не вижу никаких причин для того, чтобы «Спартак» удлинил свою победную серию до семи матчей. Потому что потом красно-белым лететь на Дальний Восток, а там всякое случается. В общем, нужно ковать железо, не отходя от кассы, тем более когда «Сочи» тебе достался тёпленьким, а отнюдь не звероподобным, каким был ещё совсем недавно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас сочинцы буксуют, причём всеми ведущими колёсами. Есть большое подозрение, что южан надломили десять шайб от «Северстали». Вот семь от ЦСКА не надломили, а десятка от Череповца сработала в режиме «контрольного в голову». После чего сочинцы посыпались, и сыпятся до сих пор.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 октября 2023, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
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А значит, против нынешнего «Спартака» им и во втором матче ловить нечего. Поэтому прогнозирую достаточно результативный матч с тоталом от 5.5 и выше. И итоговой победой красно-белых гостей, причём снова добытой в основное время», — сказал Лебедев.

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