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«ПСЖ» — «Монпелье»: когда матч Лиги 1, во сколько начало, какие прогнозы и ставки

«ПСЖ» — «Монпелье»: когда матч Лиги 1, во сколько начало, какие прогнозы и ставки
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3 ноября состоится матч 11-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Монпелье». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех провансальцев оценён экспертами в 9.00. Ставки на ничью принимаются тоже за 6.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Монпелье» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Франция - Лига 1 . 11-й тур
03 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монпелье
Монпелье
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Атмосфера есть — результаты придут:
«ПСЖ» — «Монпелье». Мбаппе нашёл общий знаменатель с Луисом Энрике
«ПСЖ» — «Монпелье». Мбаппе нашёл общий знаменатель с Луисом Энрике
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