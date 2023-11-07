«Атлетико» — «Селтик»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Мадриде

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Селтик».

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1.5) за 1.89.

«Атлетико» неожиданно потерпел поражение в прошлом туре Ла Лиги. Причём клуб уступил не топовому сопернику, а «Лас-Пальмасу» (1:2). Впрочем, до этого «матрасники» не давали повода усомниться в своём уровне – почти только выигрывали. Как раз ещё один раз упустил победу коллектив только в 3-м туре ЛЧ с «Селтиком» — 2:2.

А вот «Селтик» сейчас всё ещё идёт на серии без проигрышей из шести матчей во всех турнирах. Помимо первой встречи с «Атлетико», клуб также один раз сыграл вничью с «Хибернианом» недавно (0:0). Но в остальных матчах домашнего чемпионата он выигрывал.

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Впрочем, в группе ЛЧ у подопечных Брендана Роджерса дела идут не так хорошо. В матче с «Атлетико» «Селтик» сумел набрать первое очко. До этого шотландцы проиграли «Фейеноорду» (0:2) и «Лацио» (1:2).

Таким образом, «Селтик» сейчас идет последним в группе и близок к тому, чтобы потерять шансы на выход в плей-офф ЛЧ, – отставание от «Атлетико» со второй строчки составляет четыре балла. Сами же мадридцы имеют минимальный разрыв с лидирующим «Фейеноордом». Однако у них на хвосте сидит «Лацио», тоже имея на одно очко меньше. Так что борьба за первые два места явно развернётся между этими тремя командами.

Я тут не сомневаюсь в победе «Атлетико». Поражение от «Лас-Пальмаса» можно назвать исключением из правил. Собственно, до этого мадридцы давно не проигрывали. Так что и сейчас нет повода сомневаться в силах «матрасников», — сказал Мостовой.