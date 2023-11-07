«Порту» — «Антверпен»: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов в Португалии

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Порту» – «Антверпен» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Порту» с форой (-1.5) за 2.06.

«Порту» в группе H у себя дома будет принимать «Антверпен», аутсайдера группы. Пока у бельгийского клуба, дебютанта Лиги чемпионов, 0 очков, хотя команда бьётся, старается, выигрывала первые таймы в домашних матчах с «Шахтёром» и «Порту», но добиться положительного результата всё равно не получается. И «Шахтёру» проиграли — 2:3, и с «Порту» второй тайм провалили, пропустив четыре мяча. Поэтому «Антверпену» очень сложно на этом уровне, и неудивительно, что команда пропустила уже 12 мячей. Это больше всех из участников группового этапа Лиги чемпионов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Порту» дома на «Драгау» хорош. Даже несмотря на поражение от «Барселоны», португальская команда смотрелась убедительнее, интереснее, поражения явно не заслуживала.

Поэтому, я думаю, «Порту» выиграет матч, и выиграет достаточно спокойно, убедительно, минимум с разницей в 2 мяча. Мой прогноз на эту встречу — победа команды Консейсау с форой (-1.5) за 2.06», — сказал Генич.