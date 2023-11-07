«Порту» — «Антверпен». Мехди Тареми исправится перед болельщиками

В последнем матче иранец не забил пенальти. В итоге его команда проиграла. Лига чемпионов — отличное место для реабилитации.

7 ноября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Порту» — «Антверпен». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «драконов» можно с коэффициентом 1.35. Шансы «красных» оценили в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Антверпен» 7 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Порту» — «Антверпен» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют «драконы», сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Антверпен» (07.11.2023)

Вечерний матч Лиги чемпионов, который состоится во вторник, станет решающим: «Порту», занимающий второе место в группе H, встретится с замыкающим таблицу «Антверпеном».

Оправившись от домашнего поражения в матче с «Эшторилом», в «Порту» прекрасно понимают, что победа в этой встрече является ключевым фактором для выхода в следующий раунд турнира.

Проигрыш в Примейре для «Порту» стал особенно болезненным из-за промаха Мехди Тареми с пенальти в начале матча и неожиданного гола «Эшторила» в концовке. Этот удар усилил желание «драконов» отыграться и продемонстрировать свои амбиции в еврокубках.

Несмотря на то что «Антверпен» закрепился на последнем месте, шансы на выход в евровесну ещё не потеряны, и он может побороться за третью строчку с «Шахтёром».

В этом сезоне бельгийцы не отличаются стабильностью, но, одержав важную победу в матче с «Генком» со счётом 3:2, могут преподнести сюрприз.

В последней встрече в Лиге чемпионов «Порту» одержал уверенную победу со счётом 4:1, несмотря на то что пропустил первым.

В целом «драконы» демонстрируют хорошую форму, потерпев лишь два поражения в шести последних матчах во всех соревнованиях. «Антверпен» выступает нестабильно: за такой же отрезок он одержал три победы и потерпел три поражения.

В Лиге чемпионов бельгийцы имеют большие проблемы с обороной, пропуская в среднем 2,6 гола за игру, и это уязвимое место клуба, которым будут стремиться воспользоваться нападающие «Порту».

Эванилсон, лучший бомбардир «драконов» в турнире, и Тареми, жаждущий исправиться за свой промах с пенальти, станут ключевыми фигурами в атакующей линии на 4-й тур Лиги чемпионов.

Всё говорит в пользу победы «Порту» в матче минимум с тремя забитыми мячами. Целью подопечных Консейсау будет упрочить свои позиции, чтобы выйти в плей-офф, в то время как «Антверпен» не собирается вылетать из еврокубков, желая зацепиться хотя бы за третье место. Поставить на победу «Порту» и тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92.

Ставка: победа «Порту» и тотал больше 2.5 мяча за 1.92.