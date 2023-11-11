Сергей Павлович — Том Аспиналл: прогноз Ивана Штыркова на бой UFC 295

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков сделал прогноз на бой UFC 295 Сергей Павлович – Том Аспиналл.

Прогноз: победа Павловича досрочно за 1.86.

«Ставлю на победу Павловича. Вопрос: хватило ли ему времени подготовиться, в каких он кондициях? Аспиналл – непростой и непроходной боец. Есть у него интересные стороны для тяжеловеса.

Если Сергей попадёт в первых двух раундах, это будет нокаут. Меня беспокоит только один момент – с 2017 года Павлович не заходил за дистанцию одного раунда. Что будет, если не получится снести Аспиналла на старте? Там уже играют роль другие особенности.

В целом я не вижу качеств у британца, которые позволят ему одержать победу. Единственный момент, затянуть бой в поздние раунды. По традиции ставлю на досрочную победу Павловича».