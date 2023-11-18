Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Беларусь – Андорра: прогноз Николая Ходасевича на игру отбора Евро-2024

Беларусь – Андорра: прогноз Николая Ходасевича на игру отбора Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч квалификации Евро-2024 Беларусь – Андорра.

Ставка: победа Беларуси с форой (-1) за 2.20.

«Сборная Беларуси не претендует на выход из группы, но под руководством нового испанского тренера Карлоса Алоса ставит задачу давать результат здесь и сейчас.

В октябре в рамках квалификации Евро-2024 получилось дважды – два ничейных исхода с румынами и швейцарцами внушили болельщикам оптимизм, что сборная действительно после последних лет без побед действительно способна на большее. Предстоящие матчи с Андоррой и Косово должны закрепить положительные впечатления от прогресса в игре команды.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первом круге белорусы не смогли переиграть андоррцев – 0:0. Не хватило в финальной трети атаки остроты и неожиданных для оппонента действий. Думается, в этот раз все может быть по-другому. Появилась уверенность у коллектива, а у тренерского штаба есть вариации, как взламывать организованную оборону.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа I. 9-й тур
18 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Андорра
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тяжелый и победный матч стоит ждать для сборной Беларуси. Можно попробовать заиграть викторию с запасом. Главная задача для хозяев – как можно раньше повести в счете», — сказал Ходасевич.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android