Беларусь – Андорра: прогноз Николая Ходасевича на игру отбора Евро-2024

Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч квалификации Евро-2024 Беларусь – Андорра.

Ставка: победа Беларуси с форой (-1) за 2.20.

«Сборная Беларуси не претендует на выход из группы, но под руководством нового испанского тренера Карлоса Алоса ставит задачу давать результат здесь и сейчас.

В октябре в рамках квалификации Евро-2024 получилось дважды – два ничейных исхода с румынами и швейцарцами внушили болельщикам оптимизм, что сборная действительно после последних лет без побед действительно способна на большее. Предстоящие матчи с Андоррой и Косово должны закрепить положительные впечатления от прогресса в игре команды.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В первом круге белорусы не смогли переиграть андоррцев – 0:0. Не хватило в финальной трети атаки остроты и неожиданных для оппонента действий. Думается, в этот раз все может быть по-другому. Появилась уверенность у коллектива, а у тренерского штаба есть вариации, как взламывать организованную оборону.

Тяжелый и победный матч стоит ждать для сборной Беларуси. Можно попробовать заиграть викторию с запасом. Главная задача для хозяев – как можно раньше повести в счете», — сказал Ходасевич.