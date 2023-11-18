Франция — Гибралтар: прогноз Эдуарда Мора на игру квалификации Евро-2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Франция — Гибралтар.

Ставка: индивидуальный тотал Франции больше 5.5 за 1.79.

«Как вы знаете, Франция выиграла все матчи, команда играет просто великолепно. Гибралтар, естественно, на последнем месте, где же ему еще быть. Здесь, безусловно, будет разрыв, конечно, сборная Франции победит, причем победит крупно. Вопрос только, с каким счетом и какая фора здесь зайдет или сколько Франция. Думаю, что Гибралтар вряд ли сможет соперников огорчить.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дело в том, что, на мой взгляд, есть сейчас две самые сильные сборные в мире – это Франция и Англия. И не только благодаря подбору футболистов, но и тренерам. И Саутгейт, и Дешам что ни делают — у них стабильность. Обе эти сборные как одна команда, одна семья, здесь нет такого, чтобы кого-то просматривали, кому-то давали шансы. В эту сборную очень тяжело попасть — Дешам дорожит таким коллективом, и даже если брать октябрьские матчи, то команда только-только одержала важную победу, но играла через два дня товарищескую игру против Шотландии, но вышел почти что основной состав. То есть футболисты никак не могут играть спустя рукава, они не могут останавливаться, состав будет боевой, я в этом не сомневаюсь. И замены, которые будут, будут сделаны только на то, чтобы команду усилить. Футболисты выйдут на поле и будут отдавать себя до последнего. Это я все к тому, что французы не ограничатся тремя-четырьмя мячами, они все равно будут бежать дальше, играть, показывать себя, завоевывать свое место в этой очень сильной сборной Франции в свои игровые минуты. Поэтому я жду в этом матче настоящий разгром.

Я дам два прогноза на эту игру. Во-первых, тотал забитых голов сборной Франции больше 5,5. То есть Франция забьет 6 и больше. И второй мой прогноз — это в первом тайме Франция забьет больше 2,5 гола. Ну уж если они шотландцам дома три забили в первом тайме, то, думаю, с Гибралтаром будет все то же самое. Можно также вспомнить игру против сборной Нидерландов, где начало было ошеломляющим. Я думаю, что здесь французы выйдут с самым-самым оптимальным настроем и уже в первом тайме три гола забьют, а в целом матче не меньше шести. Так что ожидаем красивой игры и много голов», — сказал Мор.