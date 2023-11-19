Испания — Грузия: ставка Александра Мостового на игру отбора Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании с форой (-2) за 1.68.

«Испания и Грузия сыграют в заключительном туре квалификации Евро-2024. На турнирное положение соперников эта игра никак не повлияет. Тем интереснее, как пройдёт матч двух сборных.

Испания ожидаемо сумела финишировать в топ-2 своей группы квалификации Евро-2024. За тур до конца команда лидирует и опережает Шотландию со второй строчки на два балла. Так что теоретически «красная фурия» еще может опуститься ниже в группе, но в финальный этап чемпионата Европы подопечные Луиса де ла Фуэнте Кастильо точно попадут.

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Состав у Испании обновляется. Появляется много молодых игроков, которые помогают побеждать сборной. Так, в прошлой игре с Кипром (3:1) отличился Ямал. В целом, у «красной фурии» есть хорошие шансы добиться успеха на предстоящем Евро-2024. Напомним, летом команда уже выиграла Лигу наций.

Грузия в прошлом туре квалификации Евро сумела не проиграть Шотландии — 2:2. Однако этот результат никак не помог команде — в группе она уже точно не попадёт в топ-2. Сейчас с восемью баллами «крестоносцы» идут четвёртыми и уступают Норвегии с позиции выше только на два очка. В такой сложной группе у подопечных Вилли Саньоля было не так много шансов на успех. Не помог даже Хвича, который теперь является одним из сильнейших игроков чемпионата Италии.

В целом, я тут жду яркого футбола. Команды сыграют в своё удовольствие — проигрыш почти ничего не будет значить. Испания, конечно, сильнее Грузии. Хотя «крестоносцы» способны оказать сопротивление «красной фурии», но виктория всё равно достанется хозяевам поля», — сказал Мостовой.

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