Испания — Грузия. Хвича Кварацхелия доставит хлопот

19 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Испания — Грузия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Успех грузин оценён экспертами в 29.0. Ставки на ничью принимаются за 9.90.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Испания — Грузия 19 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Испания — Грузия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65. Поставить на «обе забьют» можно за 2.90.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Испания — Грузия (19.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на чемпионат Европы в Германии. На 19 ноября запланировано немало матчей 10-го тура отборочного турнира. В одной из встреч на стадионе «Хосе Соррилья» в городе Вальядолид сборная Испании примет Грузию. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В семи матчах квалификации на Евро-2024 «Красная фурия» уступила только Шотландии (0:2). Во всех остальных встречах она одержала победы. За этот период времени подопечные Луиса де ла Фуэнте пропустили только четыре мяча, а забили 22. Они располагаются на первом месте в турнирной таблице.

У испанцев есть все шансы выиграть группу. Отрыв от догоняющей Шотландии составляет два очка. Благодаря де ла Фуэнте сборная вышла на новый уровень. Специалист оставил многое из того, что было при Луисе Энрике, но при этом здорово прокачал моральную составляющую футболистов и не только.

Теперь у «Красной фурии» не возникает проблем при выходе из обороны в атаку, а также полный порядок с созданием и реализацией моментов. Если де ла Фуэнте удастся сохранить это и приумножить прогресс, то сборная Испании будет одним из главных претендентов на золотые медали чемпионата Европы в Германии.

Так как выход в финальный раунд «Красной фурии» уже обеспечен, де ла Фуэнте экспериментирует и выделяет много игрового времени молодёжи. В матче последнего тура квалификации с Кипром (3:1) он выпустил в стартовом составе 16-летнего нападающего Ламина Ямала. Интересно, что уже на пятой минуте форвард забил гол.

Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Де ла Фуэнте обладает богатым опытом работы с молодёжью. Летом 2015 года тренер привёл юношескую сборную к победе на чемпионате Европы. Ещё спустя четыре года его подопечные одержали победу на молодёжном Евро. Кроме того, вместе с основной национальной командой специалист уже успел выиграть Лигу наций.

У сборной Грузии дела идут не так здорово, как у «Красной фурии». Напрямую она не сумела добыть путёвку в финальный раунд Евро-2024. В семи матчах отборочного турнира «крестоносцы» победили только Кипр (2:1 и 4:0). Уступили они Шотландии (0:2), Испании (1:7) и Норвегии (1:2).

Однако у подопечных Вилли Саньоля есть возможность попасть на турнир через стыковые матчи. Они выиграли группу в Лиге наций, не потерпев в шести встречах ни одного поражения. Особую роль в успехах сыграл Хвича Кварацхелия. Он забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Также выступающий за «Наполи» футболист стал главным героем матча последнего тура отборочного турнира на Евро-2024 с Шотландией (2:2). Кварацхелия оформил дубль. «Тартановой армии» пришлось приложить немало усилий для того, чтобы спастись от поражения.

«Крестоносцы» выступили просто замечательно. Конечно, дополнительный стимул им придала поддержка домашних трибун. Впрочем, даже без неё грузины сумеют доставить проблемы испанцам. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90.

Встреча с Шотландией показала, что национальная команда Грузии тщательно готовится к стыковым матчам за выход в финальный раунд Евро-2024. Ни о какой нехватке мотивации не может быть и речи. В игре с «тартановой армией» подопечные Вилли Саньоля уверенно шли вперёд и часто били по воротам.

Вряд ли грядущая встреча получится такой же результативной, как первая. Тем не менее статистика команд свидетельствует в пользу большого количества голов. В семи матчах квалификации «крестоносцы» забили 11 мячей, причём немалая их часть пришлась на долю сильных соперников. Плохо только, что пропустили грузины ещё больше — 15 голов.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Испания — Грузия 19 ноября 2023 года

Если в матче с киприотами испанцы не сумели сохранить ворота на замке, то во встрече с Грузией тем более вряд ли получится выиграть всухую. Эксперименты де ла Фуэнте приносят отличные плоды, но из-за них же надёжность обороны у «Красной фурии» снижается. У «крестоносцев» намного меньше ресурсов, но в первой встрече они сумели забить. На выезде подопечные Вилли Саньоля более уязвимы, но полагаем, что как минимум один гол они всё-таки забьют.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.90.