Сербия — Болгария: прогноз Константина Генича на игру квалификации Евро-2024 19 ноября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Сербия – Болгария в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Сербии и ТБ 2.5 за 1.85.

«В группе G венгры уже обеспечили себе место на чемпионате Европы, а вот сербам надо обязательно дома обыгрывать аутсайдера, сборную Болгарии. Черногория, которая в двух очках от сборной Сербии, как раз будет играть матч против венгров. И там черногорцам во что бы то ни стало надо побеждать. А сербы зависят сами от себя. Самое главное, чтобы здесь они лужу обошли, в неё не наступили и уж тем более не сели.

Сербы прошлый тур пропускали, играли товарищеский матч против бельгийцев и проиграли – 0:1. Здесь домашняя игра. Сборная Сербии сильнее, конечно же, чем болгары. Болгары непонятно каким макаром сумели два мяча забить в ворота сборной Венгрии, второй — вообще с какого-то сомнительного пенальти, но это уже история. И сербам обязательно, как я уже сказал, надо выигрывать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Болгарам отсиживаться в обороне нет никакого смысла, может быть, им стоит попробовать что-то поймать в атаке. А у сербов мощная группа нападения, плюс это домашний матч – играют на стадионе «Дубочица» в Лесковаце. Поэтому верю, что сербы всю мощь своих атак с Митровичем, Влаховичем, Костичем, Джуричичем, Живковичем и Тадичем активизируют и подавят сборную Болгарии, забив немало мячей в этой встрече.

Мой прогноз – победа Сербии через «верх» за 1.85», — сказал Генич.