Словения — Казахстан: ставка Александра Мостового на игру квалификации Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Словения — Казахстан.

Ставка: обе забьют за 2.26.

«Словения и Казахстан встретятся в решающем матче квалификации Евро-2024 в группе H. Кто выиграет в этом матче, тот и попадёт в финальный этап турнира. Уверен, что борьба тут будет все 90 минут.

Казахстан только выигрывал в последних турах отбора на Евро – 3:1 с Сан-Марино и 2:1 с Финляндией. До этого команда пару раз проиграла, в том числе Дании (1:3), уже вышедшей из группы. Но на турнирное положение эти неудачи «ястребов» не так сильно повлияли. Подопечные Магомеда Адиева всё ещё имеют шансы на успех в этой квалификации. Казахстанцы идут третьими с 18 очками, уступая Словении со второго места всего на одно очко. Так что сейчас гостям необходимо только выигрывать.

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Словения же перед прошлым туром имела шанс на то, чтобы обеспечить себе выход в финальный этап чемпионата Европы. Однако команда проиграла Дании со счётом 1:2, из-за чего теперь рискует опуститься на третье место. Хотя до встречи с датчанами «парни» шли на серии побед в этой квалификации, часто добывали сухие победы. Так что Казахстану сейчас точно будет тяжело.

В первой встрече этих соперников в рамках отбора на Евро «ястребы» очень хорошо начали матч, сумели открыть счёт в первом тайме. Своими двумя мячами Словения ответила только во второй 45-минутке. Тогда этап квалификации только стартовал. Сейчас же ставки совсем другие. Для обеих сборных можно сказать, что это мини-финал.

Уверен, противники оставят все силы на поле. Обе команды намерены выйти на Евро-2024. Сложно тут предсказать победителя. Уверен, что Словения лёгкой победы не добудет, Казахстан себя так просто не даст обыграть, пусть и предстоит провести эту игру на выезде», — сказал Мостовой.