Словения — Казахстан. Российский тренер пишет новую историю!

20 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Словения — Казахстан. Начало — в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу словенцев можно с коэффициентом 2.53. Шансы казахстанцев оцениваются в 3.30. На ничью дают коэффициент 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Словения — Казахстан 20 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Словения — Казахстан не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют словенцы, сыграет коэффициент 1.32. Гол казахстанцев оценивается в 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Словения — Казахстан (20.11.2023)

20 ноября в матче 10-го тура квалификации на Евро-2024 Словения на домашнем стадионе «Стожице» примет Казахстан. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

Заключительный матч отбора даст ответ на вопрос: кто вслед за Данией выйдет из группы и сыграет на чемпионате Европы. Известны и условия — Казахстану необходимо одержать победу, а Словению вполне устроит ничья. После девяти матчей у «ястребов» 18 очков, а у словенцев — 19.

В минувшей встрече сборная Словении уступила на выезде Дании со счётом 1:2. Подопечные Матьяжа Кека оказались под ощутимым давлением «алой гвардии». Они нанесли всего два удара по воротам Каспера Шмейхеля, но забили один мяч. Его автором стал Эрик Янжа.

Слабый матч провёл лучший бомбардир словенцев Беньямин Шешко. Напомним, 20-летний форвард «Лейпцига» в отборе на ЧЕ-2024 забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Но в игре с датчанами ничего не продемонстрировал.

Словения рассчитывает как минимум не проиграть Казахстану. В квалификации на Евро-2024 она провела на домашней арене четыре встречи и набрала 10 очков. Подопечные Кека победили Сан-Марино (2:0), Северную Ирландию (4:2) и Финляндию (3:0), а матч с Данией завершили вничью (1:1).

Надёжно действует оборона, в которой важную роль играют бывший футболист московского ЦСКА Яка Бийол и вратарь «Атлетико» Ян Облак, который пропустил на домашнем поле всего три мяча.

Казахстан в минувшем туре обыграл на своём газоне Сан-Марино со счётом 3:1. Итоговый результат не должен вводить в заблуждение — «ястребы» волновались и могли даже упустить победу. Они вели во втором тайме с преимуществом в два мяча, но позволили сопернику отыграть один гол и занервничали. Третий гол казахстанцы забили с пенальти под занавес матча.

Казахстан отлично выступил в квалификации Евро-2024. До последнего тура команда ведёт борьбу за выход на чемпионат Европы и имеет реальные шансы на победу в игре со Словенией. Дело в том, что появление у руля «ястребов» Магомеда Адиева коренным образом изменило психологию футболистов.

Российский специалист научил своих подопечных не бояться сильных соперников и верить в собственные силы. Это позволило совершить запоминающиеся камбэки в матчах квалификации Евро-2024 с Данией (3:2) и Финляндией (2:1).

На выезде казахстанцы стали действовать агрессивно в прессинге и стараются создавать опасные моменты в позиционном нападении. Раскрылся в роли лидера знакомый российским болельщикам по выступлению за московский ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов.

К большому сожалению для Казахстана, полузащитник не сыграет в главной встрече сборной в отборе на ЧЕ-2024, поскольку получил травму. Но у Магомеда Адиева на поле решают задачи не звёзды, а слаженные действия всех игроков.

Это решающий матч квалификации Евро-2024, в котором Казахстану нужно побеждать. Магомед Адиев, весьма вероятно, выберет на матч атакующую схему. Вряд ли словенцы, которых устроит ничья, пойдут вперёд большими силами. Они будут рассчитывать на мастерство Яна Облака и ловить «ястребов» на контратаках.

Казахстанцы научились играть в позиционном нападении и сумеют найти брешь в защите соперника. Рекомендуем ставку на победу Казахстана и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.13.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Словения — Казахстан 20 ноября 2023 года

Казахстан умеет играть на выезде с сильными соперниками. В квалификации на ЧЕ-2024 подопечные Магомеда Адиева обыграли в гостях Северную Ирландию (1:0) и Финляндию (2:1). Не будет проблемой для «ястребов» в случае чего отыграться по ходу встречи. Предположим, что Казахстан выиграет и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа Казахстана и тотал больше 2.5 мяча за 2.13.