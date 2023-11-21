Австрия — Германия: прогноз Алексея Гасилина на товарищеский матч

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Австрия — Германия.

Ставка: обе забьют за 1.51.

«Самая проблемная команда Европы — это немцы. Они не участвуют в квалификации, так как чемпионат Европы пройдёт у них. Играют товарищеские матчи и проваливают их матч за матчем. Сейчас мы понимаем, что смена тренера не помогла команде. Проблемы в обороне регулярно возникают в каждой игре. Уже девять матчей подряд немцы пропускают. Мы видим, что они ищут новые связи центральных защитников раз за разом. В последней игре с Турцией играли Рюдигер и Та. С этой парой защитников немцы пропустили три мяча.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, с Австрией мы можем увидеть новую пару центральных защитников. В атаке у немцев всё намного лучше, забивают и создают моменты регулярно в каждой игре. Это один из последних контрольных матчей перед Евро. Австрия очень сильный соперник, мы видели, как они легко прошли в группу отбора. Игроки сборной Австрии представлены в большом количестве в Бундеслиге, и своих соперников они знают очень хорошо. Так как в этом матче никому ничего не надо — элементарная ставка обе забьют», — сказал Гасилин.