Австрия — Германия. У Юлиана Нагельсмана полно идей!

21 ноября состоится товарищеский матч Австрия — Германия. Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.80. Шансы австрийцев оценили в 4.00. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Австрия — Германия 21 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч Австрия — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют австрийцы, сыграет коэффициент 1.37. Гол немцев доступен с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Австрия — Германия (21.11.2023)

21 ноября завершается квалификация на чемпионат Европы. В этот же день команда-хозяйка турнира сборная Германии проведёт товарищескую встречу в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» с Австрией. Начало игры запланировано на 22:45 мск.

Подопечные Ральфа Рангника успешно отобрались на ЧЕ-2024. Они заняли второе место в группе, отстав от лидирующей Бельгии всего лишь на одно очко. Команда продемонстрировала, что хорошо подготовилась к приближающемуся турниру. За время квалификации Австрия выиграла шесть встреч – у Азербайджана (4:1 и 1:0), Эстонии (2:1 и 2:0), Швеции (2:0 и 3:1).

Игры с «красными дьяволами» сложились не так удачно. Австрийцы сначала сыграли с бельгийцами вничью со счётом 1:1, а затем проиграли — 2:3. В каждом из этих матчей подопечные Рангника забивали минимум один гол. Они стали увереннее действовать в атаке, при этом качественно обороняясь.

Марсель Забитцер стал лучшим бомбардиром австрийцев в отборе. Он забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Кристоф Баумгартнер, выступающий за «Лейпциг», записал в актив три мяча и два ассиста. У Австрии есть всё для того, чтобы серьёзно заявить о себе на крупном международном турнире, а пока она может показать свою готовность в матче с командой-хозяйкой Евро-2024.

Сборная Германии планирует выиграть домашний чемпионат Европы. Ханс-Дитер Флик не смог вывести немцев в плей-офф ЧМ-2022, но остался работать с национальной командой. Под его руководством бундестим провела шесть товарищеских матчей, выиграв только у Перу всухую – 2:0.

Также «орлы» завершили вничью встречу с Украиной – 3:3. Проиграли они Бельгии (2:3), Польше (0:1), Колумбии (0:2), и последней каплей терпения стало поражение в матче с Японией с разгромным счётом 1:4. Это привело к тому, что Хан-Дитер Флик был освобождён от должности главного тренера.

Сразу после этой новости сборная Германии провела встречу с Францией и одержала победу со счётом 2:1. По голу забили Томас Мюллер и Лерой Зане. Под конец сентября на должность наставника бундестим был назначен Юлиан Нагельсман. Со специалистом подписали контракт до 31 июля 2024 года.

С новым тренером немцы обыграли США со счётом 3:1, завершили вничью встречу с Мексикой – 2:2, но проиграли Турции – 2:3. Дела в атаке явно наладились, ведь сборная Германии забивала в каждой из этих трёх встреч минимум по два мяча, но в обороне царит небольшой хаос. Наверняка Нагельсман скоро разберётся и с этой проблемой.

Никлас Фюллькруг забивал в каждом из этих матчей по голу. В игре с турками один из мячей забил Кай Хаверц. 24-летний полузащитник находится не в самой лучшей форме и за «Арсенал» в этом сезоне забил всего один гол, а также сделал результативную передачу. Интересно, что Нагельсман в игре с Турцией поставил его на позицию левого защитника. Однако тренер рассказал, что так будет не всегда, но у него есть классная идея.

Юлиан всерьёз занимается сборной Германии, у него полно интересных идей, тактических схем и задумок, которые он собирается использовать. Пусть пока нет столько побед в товарищеских матчах, сколько хотелось бы, но есть большие сдвиги. Команда агрессивно действует в атаке, а оригинальные решения Нагельсмана ставят в тупик соперников. Однако и Австрия непредсказуема и сможет дать достойный отпор. От такого матча ждём голов с обеих сторон. Предлагаем ставку на то, что обе команды забьют больше 1.5 мяча, за 4.30.

Прогноз и ставки на матч Австрия — Германия 21 ноября 2023 года

Сборная Австрии находится в великолепной форме, она успешно отобралась на Евро-2024 и проиграла всего один из восьми матчей. Кроме того, австрийцы забивали минимум по два гола в шести из этих встреч. Германия активно готовится к домашнему чемпионату Европы. Смена тренера пошла на пользу. У Юлиана Нагельсмана ещё много интересных идей. Под его руководством бундестим забивает минимум два мяча на протяжении всех трёх встреч. Исходя из всего этого, рекомендуем поставить на то, что обе забьют больше 1.5 мяча, за 4.30.

Ставка: обе забьют больше 1.5 мяча за 4.30.