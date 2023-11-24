«Кёльн» — «Бавария»: прогноз Алексея Гасилина на матч Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Бундеслиги «Кёльн» – «Бавария».

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 за 1.70.

«В целом, наверное, две команды из параллельных вселенных, в принципе, как и на разных полюсах турнирной таблицы. «Бавария» идёт второй, и ей надо догонять «Байер» под руководством Хаби Алонсо, который прекрасно стартовал и идёт без проигрышей в этом чемпионате. К сожалению, «Кёльн» внизу турнирной таблицы, команда за весь чемпионат забила девять мячей. Кстати, «Бавария» пропустила всего лишь девять, но забила больше сорока.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что здесь для всех всё очевидно, но подобрать какую-то ставку будет тяжело. Также хочу повториться о том, что после матчей сборных немцам было очень тяжело, проиграли австрийцам. И мы понимаем то, что Зане получил красную карточку, когда психовал и вёл себя неподобающе. Как он сыграет в следующем матче, возможно, он начнёт с замены. Но есть Кейн, который также проводил свои матчи в сборной Англии, вышел на замену, забил, но к сожалению, его сборная не смогла победить Македонию.

В целом мне кажется, что «Бавария» точно наберёт лёгкие три очка и будет дальше гнаться за «Байером». Наверное, я бы подумал над ставками, что «Бавария» забьёт в обоих таймах, что матч может быть очень голевым с точки зрения «Баварии». «Бавария — одна из лучших команд мира, и то, что она вылетели из Кубка Германии в 1/16 финала, наверное, развязало руки, чтобы направить все свои силы на чемпионат. В Лиге чемпионов у них также всё хорошо — 12 очков и уже выход в плей-офф в 1/8 финала.

Так что я думаю, что это будет лёгкая победа «Баварии», но коэффициент на это событие очень мал, так что подумайте над тем, что «Бавария» забьёт три и более мяча», — сказал Гасилин.