«Кёльн» — «Бавария». Гарри Кейн — идеальный нападающий!

24 ноября состоится матч 12-го тура Бундеслиги «Кёльн» — «Бавария». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.26. Успех красно-белых оценён в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Бавария» 24 ноября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Кёльн» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.01. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Германии «Кёльн» — «Бавария» (24.11.2023)

После небольшого международного перерыва возвращаемся на внутренние арены. 24 ноября состоится встреча, которая откроет программу 12-го тура чемпионата Германии. На стадионе «Райн-Энерги» «Кёльн» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

Когда-то «Кёльн» был одним из самых сильных клубов немецкой Бундеслиги, но те времена давно прошли. Последние 20 лет он обитает преимущественно в нижней части турнирной таблицы. Периодически команда вылетает во второй по значимости дивизион страны, но сразу же возвращается.

Было и несколько удачных сезонов, по итогам которых «козлы» поднимались в середину турнирной таблицы первенства, но в текущем розыгрыше вряд ли всё сложится таким образом. Подопечные Штеффена Баумгарта располагаются в зоне вылета. У них столько же очков, сколько у идущего на последнем месте «Униона», но чуть лучше дополнительные показатели.

В 11 играх «Кёльн» победил только «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (3:1). И то, выиграл он за счёт численного преимущества. На 72-й минуте при счёте 1:1 красную карточку получил ведущий полузащитник чёрно-бело-зелёных Ману Коне. Если бы не удаление, матч наверняка завершился бы иначе.

Также «козлы» сыграли вничью с франкфуртским «Айнтрахтом», «Аугсбургом» и «Бохумом» (во всех трёх случаях 1:1). В 11 встречах подопечные Баумгарта забили только девять мячей, а пропустили — 23. Шесть из них сравнительно недавно — в матче 9-го тура с «Лейпцигом» (0:6).

У «Баварии» дела идут на порядок лучше, чем у «Кёльна». Она располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание от лидирующего «Байера» составляет два очка. В 11 встречах мюнхенцы не потерпели ни одного поражения. Вничью они сыграли с «фармацевтами» (2:2) и «Лейпцигом» (2:2).

За этот период времени подопечные Томаса Тухеля пропустили только девять мячей, а забили 42 — больше всех. 17 из них записал на свой счёт приобретённый летом у «Тоттенхэма» нападающий Гарри Кейн. Он побил рекорд результативности Бундеслиги, который ранее принадлежал Роберту Левандовскому (16 мячей в первых 11 турах).

Кроме того, Кейн забил четыре гола и отдал два результативных паса в четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов. «Бавария» в них обыграла «Манчестер Юнайтед» (4:3), «Копенгаген» (2:1) и «Галатасарай» (3:1 и 2:1). Ещё восемь голов и две результативные передачи англичанин записал на свой счёт в составе сборной в восьми матчах квалификации на Евро-2024.

Недавно Кейн признался, что переход в «Баварию» — это безумный опыт. Но, кажется, он не зря покинул зону комфорта. Гарри прекрасно вписался в новую команду и с ходу стал одним из её лидеров. Поставить на победу мюнхенцев в предстоящем матче с форой (-2) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

В пяти из девяти последних официальных очных встреч «красные» выиграли с преимуществом в два мяча и более. «Кёльну» лишь раз удалось зацепиться за ничейный результат. Но в этот раз рассчитывать на это не приходится.

Любопытно, что в ближайшем будущем мюнхенцы могут усилиться футболистом «Наполи» Хвичей Кварацхелией. Правдива ли информация — станет известно позднее. Но целесообразность трансфера у многих вызывает вопросы. У мюнхенцев и так шикарный подбор игроков в атаке.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Кёльн» — «Бавария» 24 ноября 2023 года

«Кёльн» подходит к матчу в очень плохом тонусе. В этом сезоне он постоянно проигрывает и много пропускает. Несмотря на то что игра пройдёт на домашнем стадионе, наилучшим вариантом для ставки видится уверенная победа «Баварии». У мюнхенцев полный порядок как в защите, так и в атаке. Кейн пребывает в отменной форме и бьёт рекорды. Что ещё нужно для полного счастья? Разве что обойти лидирующий «Байер».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за коэффициент 2.00.