«ПСЖ» — «Ньюкасл»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов 28 ноября

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 2.11.

«В группе смерти у всех участников сохраняются шансы на выход из неё. Всё может решиться в последнем туре, но важно брать очки здесь и сейчас. В первом круге «Ньюкасл» просто раздолбал соперника в очном матче. Однако «ПСЖ» наверняка извлёк выводы и неплохо идёт во французском чемпионате. «Ньюкасл» добился победы над «Челси» в предыдущем туре АПЛ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне кажется, что это будет сложный выезд для «Ньюкасла». У англичан есть целая группа травмированных футболистов. До этого «ПСЖ» выиграл с сухим счётом оба домашних матчах группового турнира. На своём поле команда Луиса Энрике забивает, не пропускает и побеждает с разницей минимум в два мяча. У парижан более опытный состав, который должен решать вопросы по выходу в плей-офф», — сказал Гутцайт.