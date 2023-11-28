«ПСЖ» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 2.05.

«ПСЖ» примет дома «Ньюкасл» в 5-м туре ЛЧ. Ожесточённая борьба за выход в плей-офф идёт в группе смерти. Но я всё-таки думаю, что на классе парижане сегодня наберут три очка.

Конечно, многих удивил «ПСЖ», проиграв в 4-м туре ЛЧ «Милану» (1:2). До этого команда шла на серии побед и не давала поводов усомниться в своей форме. Впрочем, команда Энрике уже доказала, что та игра была ошибкой. В последних играх «ПСЖ» разгромил сильных соперников по Лиге 1 – 3:0 с «Реймсом» и 5:2 с «Монако».

Уже дважды в группе ЛЧ умудрились проиграть парижане. Но из-за этого они не стоят на дне. Напротив, представитель Лиги 1 идёт вторым и уступает «Боруссии» Дортмунд всего балл. Но и «Ньюкасл», несмотря на четвёртую строчку, ещё имеет шансы на успех по итогам этого группового этапа. Отставание от соперников выше минимальное – одно и два очка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Быстро, конечно, «сороки» превратились в сильную команду АПЛ, борющуюся за топ-4. Но всё по делу – подопечные Хау выступают хорошо, часто выигрывают. Пару дней назад они уверенно разгромили «Челси» со счётом 4:1. Хотя присутствует в результатах «сорок» нестабильность пока что. Помимо двух проигрышей «Боруссии» в ЛЧ (0:1 и 0:2), клуб ещё уступил недавно «Борнмуту» — 0:2.

В общем, конечно, «Ньюкасл» — сильный клуб. Но «ПСЖ» имеет более высокий класс игроков. Плюс парижане играют у себя дома. Думаю, быстро команда забьёт и победит по итогу англичан. Подопечные Энрике ещё и захотят отомстить «сорокам» за проигрыш в их первой встрече», — сказал Павлюченко.