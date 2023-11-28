«Барселона» — «Порту»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура Лиги чемпионов

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Барселона» — «Порту».

Ставка: ТМ 3 за 1.75.

«Барселона» и «Порту» сыграют в Испании. Первый матч в Португалии завершился победой каталонцев, но не совсем заслуженной, так как «Порту» играл не хуже. Единственный мяч забил Торрес, но «Барселона» в том матче, честно говоря, выглядела неубедительно. Как и в последнем туре Примеры против «Райо Вальекано». Да, можно говорить, что у «Барселоны» отобрали победу, не назначив пенальти, но это уже Ла Лига.

«Порту», в свою очередь, играл матч Кубка Португалии против малоизвестного клуба и победил со счётом 4:0. В этой группе по девять очков у «Барселоны» и «Порту», но поражение сине-гранатовых в прошлом туре от «Шахтёра» спутало все карты. Но «Барселона» должна обыгрывать «Порту» и выходить в плей-офф с первого места.

Лучшие прогнозы на сегодня.

С другой стороны, «Порту» как раз против «Шахтёра» играть в последнем туре, а у украинской команды шесть очков и впереди матч против «Антверпена», поэтому португальцам нужно не проиграть, чтобы чувствовать себя комфортно.

В строй вернулся Педри, но тяжёлую травму получил Гави, ещё не в нужных кондициях де Йонг, поэтому вряд ли стоит ждать сверхоткрытый футбол. Мой прогноз — ТМ 3», — сказал Генич.