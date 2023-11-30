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«Ливерпуль» — ЛАСК: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы

«Ливерпуль» — ЛАСК: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — ЛАСК.

Ставка: победа «Ливерпуля» и ТМ 4.5 за 1.69.

«Достойно «Ливерпуль» отыграл матч против «Ман Сити», добыл ничью. «Ливерпуль» показал, что находится в хорошем оптимальном состоянии, и физически готова команда, когда ей позволяется, то атакует разнообразно и интересно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что в этом матче «Ливерпуль» будет владеть инициативой и наверняка победит, но не думаю, что увидим что-то выдающееся. Эта игра уступает по важности всем предстоящим матчам. В течение шести дней красным придется провести три матча в АПЛ. Эти матчи представляются более важными, поэтому Клопп будет ротировать состав. Если вдруг что-то пойдет не так, то на замену выйдут и основные игроки.

Лига Европы . Группа E. 5-й тур
30 ноября 2023, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ЛАСК
Линц, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если говорить о ставках на этот матч, то самый оптимальный вариант — победа «Ливерпуля» при тотале меньше 4,5 мяча. ЛАСК не обладает тем уровнем, чтобы тягаться с «Ливерпулем». В первом матче с трудом переходил центр поля австрийский клуб. Не было голевых моментов, пару раз лишь в створ попали, а «Ливерпуль» контролировал игру и заслуженно победил. Примерно то же самое будет проходить и на поле «Энфилда», — сказал Петросьян.

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