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«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ
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Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 1.93.

«Поговорим о матче «Ньюкасла» и «Манчестера», две команды после тяжёлых событий в Лиге чемпионов.

Для одних сплошное разочарование, пенальти, которого, я думаю, что и не было, я бы такой точно не поставил. Не знаю, как вы, но этот пенальти в ворота «Ньюкасла» разбил множество сердец. Да, парижане были хороши, но «Ньюкасл», какой бы ни был результат, — история на все века. Я бы обратил внимание на то, что эта команда два матча подряд играла неизменным составом, с «Челси» удалось победить и провести классный матч, с «ПСЖ» — вы уже знаете и без меня. Но это я к тому, что огромное количество травмированных и команда работает на износ.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Приезжает «Манчестер», который пострадал в Стамбуле от Андре Онана оттого, что команда крайне нестабильно играет в футбол.

Англия - Премьер-лига . 14-й тур
02 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому я бы обратил внимание на то, что «Манчестер» будет рассержен, а «Ньюкасл» истощён. И если вы посмотрите на вариант «Манчестер Юнайтед» не проиграет на «Сент-Джеймс», то удивитесь достаточно высокому коэффициенту, как удивился я и как его рекомендую вам. Итак, «Манчестер Юнайтед» не проиграет на «Сент-Джеймс Парк» в матче против «Ньюкасла» за 1.93», — сказал Казанский.

Хозяева даже с кучей травм смотрятся лучше:
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