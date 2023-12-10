«Барселона» — «Жирона»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Жирона».

Ставка: ТБ 3 за 1.88.

«Жирона» пока что не сбавляет темп. Недавно клуб потерял очки в игре с «Атлетиком» (1:1). Впрочем, это была единственная неудача бело-красных за последнее время. В остальных противостояниях подопечные Мичела выигрывали. Они сейчас идут вторыми в таблице, уступая «Реалу» только по дополнительным параметрам.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» не сумела долго составлять конкуренцию «Реалу» и «Жироне». Несколько раз клуб недавно потерял очки — 1:2 как раз в «эль класико» и 1:1 с «Райо Вальекано». В остальных матчах подопечные Хави выигрывали, но в таблице они всё равно немного отстали от лидеров — на четыре очка. Зато сумели каталонцы немного оторваться от «Атлетико», который и переиграли в последнем туре — 1:0.

Помимо Ла Лиги, «Барселона» ещё играет в Лиге чемпионов. За тур до завершения группового этапа она уже обеспечила себе выход в плей-офф. Но на неделе игр в еврокубке не было, так что у сине-гранатовых было больше времени на подготовку.

Конечно, если судить только по статусу соперников, то «Барселона» является очевидным фаворитом. Но я бы не стал сбрасывать со счетов «Жирону», которая очень сильна в этом сезоне. Не стану рисковать и предсказывать победителя тут. Лучше предложу поставить на голы, которых, на мой взгляд, будет много. Команды будут активны в атаке», — сказал Мостовой.