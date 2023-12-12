«Наполи» — «Брага»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Брага».

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 1.90.

«Наполи» и «Брага» встретятся в принципиальном матче 6-го тура Лиги чемпионов. Португальцы пока не потеряли шансы на выход в плей-офф. Выиграв с отрывом в счёте, они могут опередить неаполитанцев в группе. Но я не верю в такой исход событий.

Да, у «Наполи» идёт не самый просто отрезок сезона. Клуб начал часто проигрывать – четыре неудачи в пяти встречах. Хотя соперники у неаполитанцев были не из лёгких – 0:3 от «Интера», 0:1 от «Ювентуса» и 2:4 от «Реала». Так что я жду, что подопечные Гарсии снова выйдут на серию побед скоро. Тем более что в таблице Серии А они так уж сильно не опустились – всё ещё идут в зоне еврокубков с минимальным отставанием от нескольких соперников выше.

В группе ЛЧ сейчас представитель Италии идёт на второй строчке – опередить «Реал» уже точно не удастся. Однако «Брага» с третьего места уступает неаполитанцам всего на три очка. Выиграв сегодня с разницей в несколько голов, португальцы могут опередить соперника и выйти в плей-офф. Хотя такой исход не столь ожидаем – клуб добыл всего одну победу в этом розыгрыше турнира.

Хотя стоит отметить, что в последнее время «Брага» выступала намного лучше «Наполи». Сейчас команда идёт на серии без поражений из пяти встреч, в большинстве из которых выиграла. Правда, в чемпионате Португалии «оружейники» немного отстают от лидеров. Думаю, за первые места команда ещё поборется.

Да, это противостояние обещает быть «жарким». «Брага» попробует победить с отрывом в несколько мячей, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ. Но я всё же не думаю, что «Наполи» и тут уступит. Клуб точно не намерен так проваливаться в этом групповом этапе. Уверен, что три очка всё-таки достанутся хозяевам поля», — сказал Мостовой.