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Тони Фергюсон — Пэдди Пимблетт: когда и во сколько начало боя UFC 296, где смотреть онлайн

17 декабря состоится бой на турнире UFC 296, в котором померяются силами бывший временный чемпион организации в лёгком весе Тони Фергюсон и Пэдди Пимблетт. Поединок состоится на стадионе «Этихад-Арена» в Лас-Вегасе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Предполагается, что бой начнётся не раньше 6:20 мск 17 декабря 2023 года. В прямом эфире поединок можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Эксперты считают фаворитом Пэдди Пимблетта. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.33. Шансы Тони Фергюсона оценили коэффициентом 3.50. Также эксперты предлагают сделать ставки на ничью – за 70.0.

Фергюсон проиграл шесть своих последних поединков. Для 28-летнего британца победа над Эль Кукуем — это возможность открыть новые двери в промоушене и получить более сильного соперника.