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«Барселона» — «Альмерия»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

«Барселона» — «Альмерия»: ставка Александра Мостового на игру Примеры
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Альмерия».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.68.

«Уже в трёх матчах во всех турнирах команда Хави не выигрывала. В Ла Лиге коллектив проиграл «Жироне» (2:4), после чего сыграл вничью с «Валенсией» (1:1). Особенно удивителен последний результат, ведь «летучие мыши» сами давно не выигрывают и идут намного ниже в таблице. А вот «Барселона» в Примере на третьем месте – «Атлетико» тоже начал терпеть неудачи и пропустил выше каталонцев. Но от лидеров сине-гранатовые всё ещё сильно отстают – на шесть и семь очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Также не смогла выиграть «Барселона» в последнем туре Лиги чемпионов – 2:3 от «Антверпена». Но в плей-офф ЛЧ клуб всё равно вышел с первой строчки. «Альмерия», конечно, ни про какие еврокубки даже не задумывается. Сейчас у клуба другая «головная боль» — он борется за выживание в Примере.

«Альмерия» идёт на серии без побед, которая насчитывает уже семь матчей. За этот период в том числе клуб проиграл в Кубке «Барбастро» из дивизиона рангом ниже – 0:1. В таблице Ла Лиги коллектив идёт на последнем месте и отстаёт от противников со спасительных строчек на восемь и более очков.

Испания - Примера . 18-й тур
20 декабря 2023, среда. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Альмерия
Альмерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для меня тут интриги нет. «Барселона» намерена набрать три очка перед окончанием календарного года. И лучшей возможности, чем этот матч с «Альмерией», нет», — сказал Мостовой.

Ещё один прогноз на матч:
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