«Барселона» — «Альмерия». Жоау Феликс перетянет всё внимание на себя

20 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Альмерия». Начало игры — в 21:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.15. Шансы красно-белых оценили в 14.0. Ставки на ничью принимаются за 9.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Альмерия» 20 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Барселона» — «Альмерия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура Примеры «Барселона» — «Альмерия» (20.12.2023)

На 20 декабря запланированы три матча 18-го тура чемпионата Испании. В одном из них «Барселона» на стадионе «Олимпик Льюис Компани» будет принимать «Альмерию». Начало игры запланировано на 21:00 мск.

Каталонцы занимают третье место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 35 очков. Набрать их удалось команде благодаря 10 победам и пяти ничейным результатам в 17 встречах. Подопечные Хави отстают от лидирующего «Реала» на семь очков. Более того, ближайшие преследователи сине-гранатовых — «Атлетико» и «Атлетик» — отстают на одно и два очка соответственно.

По ходу сезона команда то и дело напрашивается на критику в свой адрес. Иногда действия и решения Хави вызывают вопросы. Однако, несмотря на всё это, «Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов и всё ещё имеет шансы побороться за чемпионство в Примере. Плюс не за горами зимнее трансферное окно, в которое можно усилить состав.

Каталонцы не могут выиграть три последние встречи подряд. Они потерпели поражение в матче с «Антверпеном» (2:3) в Лиге чемпионов, а в Ла Лиге уступили «Жироне» (2:4) и сыграли вничью с «Валенсией» (1:1). Есть ощутимые проблемы оборонительного характера, о чём свидетельствуют 8 из 10 последних игр, в которых сине-гранатовые пропускали минимум гол.

Пока Роберт Левандовски теряет былую уверенность в своих силах, на первый план в атаке выходит арендованный у мадридского «Атлетико» Жоау Феликс. 24-летний португалец забил три мяча в последних четырёх встречах, в которых принимал участие. Причём это были очень важные голы – два из них оказались победными, а один спас ничью во встрече с «Валенсией».

После матча с «летучими мышами» Хави рассказал, что рассчитывал на победу и был в ней уверен. Поэтому тренер выразил разочарование, но в тот же момент подчеркнул готовность продолжать двигаться вперёд. Также наставник «Барсы» переживает о том, что его клуб один из худших в плане реализации моментов во всей Европе. Однако, несмотря на плохие результаты и слухи о конфликте игроков c Хави, сами футболисты опровергли информацию и выразили поддержку своему тренеру.

«Альмерия» — удобный соперник для набора очков. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Примеры, имея в активе всего лишь пять очков. Добыть их удалось благодаря пяти ничейным результатам — во встречах с «Кадисом» (1:1), «Валенсией» (2:2), «Гранадой» (3:3), «Бетисом» (0:0) и «Мальоркой» (0:0) в последнем туре. До спасительной строчки не хватает восьми очков.

Вряд ли ситуация кардинально изменится в ближайшее время. Вероятнее всего, красно-белые обречены на провал в этом сезоне. Они пропустили 39 мячей в 17 играх – больше остальных. Плюс ко всему всего одна ничья пришлась на гостевой матч. «Альмерия» очень слабо выступает на выезде, пропустив 21 мяч в восьми встречах. Серия поражений красно-белых в гостях насчитывает семь игр.

Каталонцы должны обыгрывать такого слабого соперника и делать это разгромно. Хави пытается добиться от своих подопечных результативной игры, хорошей реализации моментов, и если, как утверждают футболисты, они действительно поддерживают тренера, то дома смогут выиграть у клуба с последнего места с отрывом минимум в три гола. Ставки на победу «Барселоны» с форой (-2.5) принимают за 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Барселона» — «Альмерия» 20 декабря 2023 года

«Барселона» не может выиграть три последних матча кряду и очень много пропускает по ходу сезона, при этом мало забивает в последнее время. Хави недоволен, он ждёт побед и голов от своих подопечных. «Альмерия» занимает последнее место в таблице и не знает вкуса побед в Примере в этом сезоне. Плюс ко всему она будет выступать на выезде, поэтому вряд ли может рассчитывать хоть на какую-то борьбу. Мы предлагаем ставку на победу «Барсы» с форой (-2.5) за 2.10.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.10.