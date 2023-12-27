«Эвертон» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.97.

«Эвертон» и «Манчестер Сити» встретятся в 19-м туре чемпионата Англии. Думаю, у хозяев поля тут шансов нет. Хотя «ириски» в этом сезоне выглядят действительно неплохо.

«Эвертон» мог бы сейчас идти в топ-10 чемпионата Англии, располагаться не так далеко от зоны еврокубков. И, вспоминая прошлый сезон, где клуб был близок к вылету, это очень хороший результат. Однако из-за штрафа команда Дайча идёт на 16-й строчке, в четырёх очках от зоны вылета. Не так давно «ириски» даже шли на серии побед, которая прервалась только в последнем туре – 1:2 от «Тоттенхэма». Помимо этого, коллектив вылетел из Кубка Лиги от «Фулхэма» — 1:2.

Как ни странно, «Ман Сити» в последние месяцы выступает намного хуже. Команда имеет всего одну победу в пяти турах – 2:1 с «Лутон Таун». В остальных противостояниях «горожане» зачастили с потерями очков. В том числе не сумели подопечные Гвардиолы справиться с «Кристал Пэлас» (2:2), с «Тоттенхэмом» (3:3) и с «Астон Виллой» (0:1). В таблице АПЛ «Ман Сити» идёт на пятом месте, отставая от лидеров уже на пять и шесть очков.

При этом последнюю неделю «Сити» выступал в клубном ЧМ. Там, ожидаемо, особых проблем у представителя Европы не было. Сперва подопечные Гвардиолы обыграли «Ураву» (3:0), а в финале и «Флуминенсе» (4:0). Посмотрим, получится ли у «Ман Сити» развить свой успех.

Конечно, последние результаты в АПЛ у «Сити» очень удивляют. Впрочем, только что команда уверенно провела клубный ЧМ. Думаю, «Эвертон» не сумеет тут остановить действующего чемпиона Англии и Лиги чемпионов», — сказал Павлюченко.