«Эвертон» — «Ман Сити». Хулиан Альварес долго оставался в тени Холанда

«Горожане» поднялись на первое место в рейтинге УЕФА. Самое время вернуться в чемпионскую гонку АПЛ.

27 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.60. Успех «ирисок» оценён в 6.10. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» 27 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.59. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» (27.12.2023)

Позади матчи 1/4 финала Кубка лиги Англии, а также 18 туров АПЛ. На 27 декабря запланированы три встречи 19-го тура первенства. В самой поздней из них на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле померяются силами «Эвертон» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск.

В последних шести матчах в чемпионате Англии «ириски» уступили только «Манчестер Юнайтед» (0:3) и «Тоттенхэму» (1:2). Обыграли они «Ноттингем Форест» (1:0), «Ньюкасл» (3:0), «Челси» и «Бёрнли» (в обоих случаях 2:0). Во всех этих встречах «Эвертон» продемонстрировал классный командный футбол.

Результат в игре с «Манчестер Юнайтед» не должен вводить в заблуждение. Подопечные Шона Дайча гораздо чаще и опаснее атаковали. Они нанесли намного больше ударов, в том числе в створ ворот, чем «красные дьяволы». Однако, как водится, не забиваешь ты — забивают тебе. Сработало данное правило и в тот раз.

Сейчас «Эвертон» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Если бы с клуба не сняли 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей, он сейчас занимал бы 10-е место. Вне всяких сомнений, Дайч заслуживает особой похвалы. Проделанная им работа по реанимированию «ирисок» очень впечатляет.

Если в прошлом сезоне «Эвертон» боролся за выживание и зачастую демонстрировал невнятную игру, то теперь он зарекомендовал себя как очень неуступчивого середняка, способного доставить немало проблем лидерам. Впрочем, «ириски» по-прежнему очень сильно ограничены в резервах и держатся на плаву по большей части за счёт полной самоотдачи.

«Манчестер Сити» в последних шести турах в АПЛ победил только располагающийся в зоне вылета «Лутон» (2:1). Также он сыграл вничью с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1), «Тоттенхэмом» (3:3) и «Кристал Пэлас» (2:2). Уступили подопечные Хосепа Гвардиолы «Астон Вилле» (0:1).

«Горожане» спустились на пятую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет шесть очков, но у них ещё есть матч в запасе. Если «Манчестер Сити» хочет защитить звание чемпиона Англии, ему ни в коем случае нельзя терять очки с «Эвертоном». Потом догнать конкурентов будет очень трудно.

Впрочем, кажется, «горожане» начали приходить в себя. Совсем недавно они уверенно выиграли клубный чемпионат мира. В полуфинале подопечные Гвардиолы разгромили «Урава Ред Даймондс» (3:0), а в решающем матче обыграли «Флуминенсе» (4:0). Победа в турнире наверняка придаст им уверенности и вернёт чемпионский настрой.

Главным героем финала стал Хулиан Альварес, которого Гвардиола выпустил на позиции травмированного Эрлинга Холанда. Аргентинец оформил дубль, а также записал на свой счёт результативную передачу. Он повторил рекорд легендарных Кафу и Диды, став третьим игроком в истории, который выиграл Кубок Либертадорес, Кубок Америки, Лигу чемпионов, чемпионат мира и клубный чемпионат мира.

Всего Альварес выиграл уже 14 трофеев к 23 годам. В составе «Манчестер Сити» талантливый аргентинец в этом сезоне принял участие в 26 матчах, в которых забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Поставить на то, что «горожане» победят «Эвертон» и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

8 из 10 последних очных встреч закончились именно так. Также «горожане» один раз выиграли со счётом 1:0. Другой матч ознаменовался ничьей — 1:1. Примечательно, что после победы на клубном чемпионате мира «Манчестер Сити» возглавил клубный рейтинг УЕФА. Думается, это тоже позитивно отразится на настрое команды. Ей пора возвращаться в чемпионскую гонку АПЛ.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» 27 декабря 2023 года

«Эвертон» весьма собранно смотрится на последнем отрезке сезона. Он показывает хороший комбинационный футбол, а также уверенно обыгрывает середняков и аутсайдеров. «Ириски» наверняка постараются навязать борьбу «горожанам», но зацепиться за очки у них всё же вряд ли получится. Победа в клубном чемпионате мира должна привести «Манчестер Сити» в чувство. История очных встреч и результаты на дистанции предвосхищают его результативную победу.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.