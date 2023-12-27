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«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Карена Адамяна на игру чемпионата Англии

«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Карена Адамяна на игру чемпионата Англии
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Известный комментатор Карен Адамян дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.80.

«Даже несмотря на поражение от «Тоттенхэма», «Эвертон» находится в хорошей форме. В пяти последних турах команда набрала 12 очков и при этом неизменно забивала. Я не удивлюсь, если коллектив Шона Дайча обыграет «Сити» в ближайшем поединке, особенно с учетом того, что «горожане» могут быть уставшими после длительного перелета из Англии в Саудовскую Аравию и обратно.

Впрочем, давайте лучше сыграем на голах, тем более что «Эвертон» заметно прибавил в атаке, а «Сити» – вообще самая результативная команда лиги. Скорее всего, нас ждет верховая игра, поэтому я бы взял следующий вариант: тотал матча больше 2,5. Такая ставка прошла в последнем очном противостоянии «Эвертона» и «Сити» на «Гудисон Парк», — сказал Адамян.

Англия - Премьер-лига . 19-й тур
27 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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