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«Наполи» — «Монца»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Серии А 29 декабря

«Наполи» — «Монца»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Серии А 29 декабря
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Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Монца».

Ставка: победа «Наполи» 1:0 за 7.00.

«Наполи» при тренере Вальтере Маццарри стал ещё более загадочной командой, чем при его предшественнике Руди Гарсии. Дело даже не в двух последних поражениях (0:4 в Кубке от «Фрозиноне» и 0:2 в чемпионате от «Ромы»), а в неспособности стабильно демонстрировать качественный футбол, отношении лидеров и растерянности тренера.

После Кубка Маццарри сетовал на неготовность основных игроков выйти на замены и отсутствие воли развернуть ход неудачно складывающегося матча. Не помогло. С «Ромой» неаполитанцы завершали игру вдевятером, красные карточки получили лидеры — Осимхен и Политано, которые пропустят матч с «Монцей». Также не будет Натана и, возможно, Лоботки, получивших повреждения.

«Монца» практически в оптимальном составе, но в последних встречах команда также неубедительна как по игре, так и по результатам: 0:3 против «Милана», 0:1 с «Фиорентиной», 1:0 против «Дженоа», 1:2 с «Ювентусом».

Италия - Серия А . 18-й тур
29 декабря 2023, пятница. 20:30 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Монца
Монца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наполи» — в этом сезоне парадоксальная команда. Чем хуже дела, тем больше оснований рассчитывать на успешный результат, и наоборот. Поэтому предположу 1:0 в пользу «Наполи», — сказал Лаврентьев.

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