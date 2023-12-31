«Тоттенхэм» — «Борнмут»: дата матча АПЛ, во сколько начало, какие прогнозы и ставки

31 декабря состоится матч 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Борнмут». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.77. Успех «вишен» оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Борнмут» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

В последних шести турах в чемпионате Англии «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму» (1:2) и «Брайтону» (2:4), а также сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3). Победили лилово-белые «Ньюкасл» (4:1), «Ноттингем Форест» (2:0) и «Эвертон» (2:1). Они расположились на пятом месте в турнирной таблице.

«Борнмут» не проигрывает семь последних туров подряд. Ничья при этом всего одна — с «Астон Виллой» (2:2). Победили «вишни» сначала «Ньюкасл» (2:0) и «Шеффилд» (3:1), а затем «Кристал Пэлас» (2:0), «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Ноттингем Форест» (3:2) и «Фулхэм» (3:0). Таким образом, подопечные Андони Ираолы поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице первенства. У них столько же очков, сколько у занимающего 10-е место «Челси», но имеется игра в запасе.