«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Ставка: гол Салаха за 1.90.

«Команды находятся в противоположных формах – у «Ньюкасла» шесть поражений в последних семи играх, а «Ливерпуль» единолично возглавил турнирную таблицу АПЛ и, в общем-то, сделал это заслуженно.

У «Ливерпуля» многое получается, несмотря на опасения, которые имели место быть перед началом сезона, после немалых потерь, особенно в полузащите. Казалось, что неминуемы проблемы у мерсисайдцев, но тем не менее как-то удаётся с ними справляться, многое получается, очень эффективно действует команда. Нельзя не сказать, что и везение частенько сопутствует команде Клоппа, но и без него достаточно плавно новички внедрились в команду и действуют очень даже солидно практически во всех играх. Единственное поражение у «Ливерпуля» от «Тоттенхэма» в этом сезоне АПЛ, и то не сказать, что оно было заслужено.

Что касается «Ньюкасла», то, кажется, силёнок не хватает у «сорок», уже практически месяц команда не играет в действительно качественный футбол. Наверное, встреча в Париже и после этого матч с «Манчестер Юнайтед» были последними действительно классными играми в исполнении «Ньюкасла». После тех матчей практически в каждой игре заметный недостаток физической готовности, практически во всех компонентах «Ньюкасл» недорабатывает. Отсутствие Поупа в воротах тоже сказывается, Дубравка всё-таки уступает по уровню англичанину.

Поэтому думаю, что здесь «Ливерпуль» должен владеть преимуществом и добиваться нужного результата. Ещё один фактор — это то, что Салах после этой игры отправится в расположение сборной Египта на Кубок Африки. Мне кажется, что велика вероятность того, что здесь египтянин сыграет на своём максимуме. Он и так в последнее время приличный футбол демонстрирует – три мяча забил в последних пяти играх. В прошлом туре не забил, но дважды попал в перекладину. Он всегда близок к голу, и думаю, что когда «Ливерпуль» играет дома и безраздельным преимуществом владеет команда, то у Салаха всегда есть моменты. Думаю, здесь шансы у него отличиться будут. В общем, поставил бы я на гол египтянина за 1.90», — сказал Петросьян.