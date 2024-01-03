«Аталанта» — «Сассуоло»: во сколько начало игры Кубка Италии, сыграет ли Миранчук, прогноз

3 января состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Сассуоло». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех чёрно-зелёных оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Букмекеры считают, что матч «Аталанта» — «Сассуоло» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Некоторое время «Аталанта» была сосредоточена на том, чтобы добыть путёвку в плей-офф Лиги Европы. По итогу она выиграла группу. «Богиня» потеряла очки только во встречах со «Штурмом» (2:2) и «Спортингом» (1:1). За этот период времени она пропустила лишь четыре мяча, а забила 10.

После этого бергамаски сосредоточились на чемпионате Италии. В последних четырёх встречах в первенстве они уступили только набравшей шикарный ход «Болонье» (0:1), причём на выезде. Победили подопечные Джана Пьеро Гасперини идущий на третьем месте «Милан» (3:2), «Салернитану» (4:1) и неуступчивый «Лечче» (1:0).

«Сассуоло» далеко не первый год держится в середняках Серии А. Нередко он навязывает борьбу и даже обыгрывает лидеров. В начале сезона клубу даже удалось победить «Ювентус» (2:1) и «Интер» (4:2). Плохо только, что ему не хватает глубины и качества состава, чтобы регулярно демонстрировать футбол высокого качества и набирать очки.

В последних пяти турах в Серии А чёрно-зелёные не одержали ни одной победы. Вничью они сыграли с «Удинезе» (2:2). Уступили подопечные Алессио Дионизи «Роме», «Кальяри», «Дженоа» (во всех трёх случаях 1:2) и «Милану» (0:1). В результате они спустились на 16-ю строчку в турнирной таблице.