«Рома» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Рома» — «Аталанта».

Ставка: победа «Ромы» за 2.41.

«Рома» чередовала разные результаты в последнее время. В пяти турах клуб по два раза проиграл и победил, а также в одной встрече сыграл вничью. Хотя одно очко подопечные Моуринью сумели набрать в противостоянии с вышестоящей «Фиорентиной». Сам же коллектив с 28 очками сейчас идет на седьмом месте – его отставание от зоны еврокубков составляет всего один балл. Так что, выигрывая в ближайшее время, «Рома» может подняться в топ-6.

Причем выше римлян в таблице как раз стоит «Аталанта». Она имеет в активе 29 очков и сама отстает от соперников выше на два и четыре балла. Бергамаскам нужны виктории, чтобы бороться за попадание в топ-5. При этом подопечные Гасперини сами чередовали победы и поражения недавно. В пяти турах клуб дважды уступил и три раза победил. В том числе, не сумела «Аталанта» справиться с «Торино» из середины таблицы – 0:3.

Я жду сегодня борьбы. Игра важна для обеих команд – они сражаются за топ-6. Уверен, что Моуринью настроит своих подопечных на успех – он такие встречи выигрывать умеет. «Рома» сыграет более закрыто и не даст противнику свободы. Думаю, «Аталанта» не справится с таким давлением», — сказал Мостовой.