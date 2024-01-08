«Уиган» — «Манчестер Юнайтед»: во сколько начало матча Кубка Англии, какой прогноз, ставки

8 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Уиган» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.25. Успех «латикс» оценён в 13.5. Ставки на ничью в основное время принимаются за 6.20.

Аналитики считают, что матч «Уиган» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

«Уиган» по итогам сезона-2021/2022 занял первое место в Лиге 1 и вернулся в Чемпионшип. Однако на этом прогресс команды закончился. Минувший сезон «латикс» завершили на последнем месте и вылетели обратно в третий по значимости дивизион Англии. Текущий розыгрыш также складывается для команды крайне неудачно. Она занимает 18-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги Англии. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от идущего на пятом месте «Тоттенхэма» составляет восемь очков. В этом сезоне манкунианцам очень не хватает стабильности, в частности из-за большого количества травм.