«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (0) за 1.72.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура АПЛ. «Шпоры» испытывают проблемы с составом из-за начала Кубка Африки и Кубка Азии. В таких условиях «красные дьяволы» могут постараться тут набрать очки. Но я всё же считаю, что команда Постекоглу не даст себя обыграть.

«Тоттенхэм» на время лишился одного из главных игроков — Сон Хын Мин уехал на Кубок Азии. Правда, ему на замену уже был взят Тимо Вернер. Далеко не факт, что немец с ходу сумеет влиться в игру «шпор», особенно вспоминая его выступления за «Челси». Впрочем, Постекоглу проповедует совсем другой футбол, роль Вернера может быть другой. Так что я не исключаю, что проблем с нападением у «Тоттенхэма» не будет в скором времени.

«МЮ» же продолжает страдать из-за большого количества травмированных. Под вопросом участие в этом матче Магуайра, Шоу и Эриксена. Это всё игроки стартового состава. Правда, команда тен Хага, я думаю, уже привыкла к подобным ситуациям. Уже были заиграны футболисты молодёжного состава. «Тоттенхэм», к слову, тоже несколько месяцев играет с большим количеством игроков в лазарете. Из-за этого команда даже была в небольшом кризисе и часто терпела неудачи. Но сейчас «шпоры» выглядят намного лучше.

Если сравнивать последние результаты, то «Тоттенхэм» выглядит лучше, намного чаще выигрывает. За пять матчей у лондонцев только одна неудача — 2:4 от «Брайтона». «МЮ» же продолжает чередовать успехи и поражения. Иногда добивается команда тен Хага успеха в противостояниях с сильными соперниками — 0:0 с «Ливерпулем», 3:2 с «Астон Виллой», — но в других встречах проигрывает, например, «Вест Хэму» (0:2) и «Ноттингем Форест» (1:2).

В таблице «Тоттенхэм» тоже имеет лучшую позицию, в сравнении с соперником — идёт на пятом месте. «Юнайтед» застрял в середине турнира и в ближайшее время вряд ли догонит первую пятёрку. Но сейчас я склоняюсь к тому, что «красные дьяволы» дадут бой противнику. «Тоттенхэм» потерял несколько ключевых игроков, уехавших играть за сборные. Так что подопечные тен Хага могут этим воспользоваться и как минимум не проиграют, я уверен», — сказал Павлюченко.