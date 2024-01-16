«Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз Эдуарда Мора на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Серии А «Ювентус» — «Сассуоло».

Ставка: победа «Сассуоло» с форой (+1.5) за 1.74.

«Обсудим матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» примет «Сассуоло». «Ювентус» находится на втором месте в пяти очках от «Интера».

«Сассуоло» показывает нетипичный для чемпионата Италии футбол с большим количеством голов, но идёт в двух очках от зоны вылета. Однако в последних матчах команда была вынуждена перестроить свою игру в русло больше от обороны. После постоянных концертов по части результативности решили немного сбавить обороты и в последних двух матчах выиграли 1:0 и уступили «Милану» с тем же счётом. Думаю, что и в матче с «Ювентусом» будет ставка на оборону.

«Ювентус» забивает немного как для фаворита чемпионата. Классический счёт — это 1:0. Аллегри по-прежнему уделяет большое внимание защите. «Ювентус» может забивать много, но обычно он делает это в Кубке Италии. Если говорить о Серии А, то в последних 10 матчах «Ювентус» ни разу не выиграл с разницей больше одного мяча. Команда играет максимально рационально.

Если взять последние 10 матчей «Сассуоло», то также нет ни одного поражения с разницей более одного мяча. У «Сассуоло» есть Берарди, который забил девять мячей, а у «Ювентуса» Влахович, но он играет нестабильно и не всегда старается.

Понятно, что фаворит матча — это «Ювентус». Он должен выигрывать, но «Сассуоло» так просто не сдастся. Мне кажется, что игра закончится с минимальной победой «Ювентуса», но гости будут сопротивляться. Исходя из этого, я бы поставил на «Сассуоло» с форой (+1.5)», — сказал Мор.