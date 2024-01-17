«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: во сколько начало матча Кубка Испании, сыграет ли Захарян

17 января состоится матч 1/8 финала Кубка Испании «Осасуна» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «красных» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Букмекеры уверены, что матч «Осасуна» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18.

«Осасуна» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. В 19 турах в первенстве она одержала только шесть побед и четыре раза сыграла вничью. Бо́льшую часть очков команда из Памплоны набрала во встречах с аутсайдерами и нестабильными середняками.

«Реал Сосьедад» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Примеры. Отрыв от идущего следом «Бетиса» составляет одно очко. В 20 матчах в первенстве бело-голубые потерпели только четыре поражения. Плохо только, что ничьих многовато — восемь.

Иманол Альгуасиль активно экспериментировал и выделял много игрового времени молодёжи. Наставник обладает даром раскрывать таланты. Благодаря доверию с его стороны в игре Арсена Захаряна появился некоторый прогресс. В матче 16-го тура Примеры хавбек отметился первым результативным действием за клуб — отдал голевую передачу.

В составе «Реала Сосьедад» Захарян провёл 20 неполных матчей. В трёх из четырёх последних игр Иманол Альгуасиль выпускал его в основе. Впрочем, возможность проявить себя бывший полузащитник «Динамо» получал в большей степени из-за того, что в лазарет угодили ведущие футболисты.