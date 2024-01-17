«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на игру Кубка Испании 17 января

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Осасуна» – «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Кубка Испании сезона-2023/2024.

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.80.

«Осасуна», сыграв в полуфинале Суперкубка Испании, проиграв «Барселоне», немножечко подзаработав денег, вернулась домой и в Памплоне сыграет с «Реалом Сосьедад».

У «Сосьедада» сейчас немалые проблемы. Команда давненько не выигрывала. Был кубковый матч с «Малагой», где выиграли, но вот в чемпионате выиграть не получается, ещё и в дерби проиграли 1:2 «Атлетику» Бильбао. «Осасуна» — середняк в турнирной таблице, команды друг друга прекрасно знают. И если взять историю матчей между «Осасуной» и «Реалом Сосьедад», то «Сосьедад» в прошлом сезоне дважды обыграл «Осасуну» с одинаковым счётом – 2:0. В этом сезоне в Памплоне была ничья 1:1.

И я обратил внимание на такой тренд, статистику матчей между этими командами. Как правило, нулевых ничьих не бывает, но больше двух мячей не забивается. Часто встречается вариант «2-3 гола в матче», здесь коэффициент повыше. Но я бы рассмотрел вариант «1-2 гола в матче» за коэффициент 1.8. Мне кажется, вполне может качнуться 1:0 в ту или другую сторону, может быть и 1:1, и 2:0, если где-то кто-то кого-то подловит на контратаке, когда надо будет отыгрываться. 0:0? Ну, как-то слабо мне верится в такой результат матча «Осасуна» — «Реал Сосьедад» в Кубке Короля.

Думайте сами, решайте сами! Но вот уже восемь матчей подряд в этом противостоянии не больше двух мячей забивается и не меньше одного. Поэтому вариант «1-2 гола» мне на эту игру нравится», — сказал Генич.