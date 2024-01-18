«Наполи» — «Фиорентина»: ставка Эльвина Керимова на матч Суперкубка Италии

Комментатор Эльвин Керимов предложил ставку на матч Суперкубка Италии «Наполи» — «Фиорентина».

Ставка: проход «Фиорентины» за 2.01.

«Наполи» после чемпионского сезона, конечно, уже совсем не тот. Ушёл Лучано Спаллетти, ушёл Руди Гарсия, который возглавил команду перед сезоном. Как мне кажется, стратегически решение Лаурентиса с увольнением последнего тренера не поддаётся никакой критике. Абсолютно нелогично, я считаю, это увольнение. Потому что подходил команде Руди Гарсия — по стилю, по взглядам на футбол. Очень похожи стили и качества на поле команды и его, и Спаллетти. С Гарсией клуб явно недобрал очков на старте сезона. По качеству игры, в общем, неаполитанцы смотрелись не так плохо. В разных моментах у «Наполи» было всё хорошо.

А вот приглашение Вальтера Мадзарри — это такое, скорее, решение поддаться ностальгии. Потому что тренер давно уже успешно ни с кем не работал. И с «Наполи» у него мало что получается и вряд ли что-то получится в итоге. Так что клуб проблемный. Естественно, в лучшем случае он будет бороться за четвёртое место в чемпионате, за Лигу чемпионов. «Наполи», как мне кажется, именно в стабильности вряд ли прибавит с Мадзарри. Это очевидно.

«Фиорентина» в этом сезоне, мне кажется, способна замахнуться на большее, чем просто попадание в еврокубки. Может быть, удастся команде Винченцо Итальяно побороться и за Лигу чемпионов, за четвёрку, как знать. «Фиорентина» — это команда как раз про стиль, про зрелищность, про атаку, про владение, про позиционное нападение. Одна из самых ярких команд вообще в Европе, финалист прошлой Лиги конференции.

«Фиорентина», в общем, команда с очень интересным стилем, с интересными розыгрышами в позиционном нападении. Клуб играет в сложный футбол, стремится доминировать, стремится создавать моменты, постоянно проводя время с мячом. Хотя тяжело играть в такой футбол, но можно. И это показывают подопечные Итальяно, эффективно так играя на протяжении нескольких сезонов.

Клуб регулярно играет в еврокубках. Даже в финал ЛК «фиалки» попали, могли даже его выиграть, но уступили там «Вест Хэму». Достаточно интересный состав у «Фиорентины», под этот самый футбол в позиционном нападении, под доминирование. Я думаю, что в этой паре «Фиорентина» — фаворит. Я тут возьму проход гостей в следующую стадию с котировкой 2.01.

Да, и у «фиалок» тоже есть проблемные матчи. Это всё понятно. Есть и матчи, в которых «Фиорентина» не создаёт моменты в позиционных атаках, допускает ошибки у своих ворот. Это было, например, в игре с «Вероной». Но я думаю, что в этом матче выиграет всё-таки команда Итальяно. У неё всё-таки проблем меньше, чем у «Наполи».

Понятно, что у «Наполи» есть качество исполнителей, оно очень высокое. Но мне кажется, что сила игры «Фиорентины», которая заключается не только в игроках, хотя они там тоже очень приличные, позволит ей пройти «Наполи», — сказал Керимов.