«Атлетико» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.65.

«Атлетико» и «Реал» проведут очередную встречу друг с другом. Они уже играли неделю назад в рамках Суперкубка. Тогда мадридцы обыграли своего географического соседа, забив победные голы в дополнительное время, – 5:3. Но сейчас я не жду, что «матрасники» дадут себя так обыграть.

После победы над «Атлетико» «Реал» играл в финале с «Барселоной». Отличный перформанс выдала команда Анчелотти, хет-трик сделал Винисиус. Да, каталонцы пытались сопротивляться, но, пропустив несколько голов, опустили руки. Итог – 4:1 и очередной трофей для «Реала».

Таким образом, «сливочные» сумели продлить серию побед уже до семи матчей. Во всех турнирах пока что клуб преуспевает. В Ла Лиге он всё ещё борется с «Жироной» за лидерство. Однако я не думаю, что так просто «Реал» отдаст победу в чемпионате противнику.

«Атлетико» чередует разные результаты в последний месяц. Поражение от «Реала» в Суперкубке стало не первым для него – до этого подопечные Симеоне потерпели неудачи с «Жироной» (3:4) и с «Атлетиком» (0:2) в Ла Лиге. В чемпионате «матрасники» уже давно не борются за первое место. Более того, сейчас они опустились за пределы топ-4.

Я тут жду борьбы. «Реал» провёл не самый лёгкий Суперкубок. У «Атлетико» же было время на отдых после вылета в полуфинале турнира. Думаю, команда Симеоне сейчас даст бой сопернику. Они ещё и будут играть в родных стенах.

«Сливочные», даже если и выиграют, точно не сделают это с сухим счётом. Снова восемь голов на двоих они вряд ли забьют, конечно. Но в голах с обеих сторон я сейчас уверен», — сказал Мостовой.