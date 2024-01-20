«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.91.

«Арсенал» и «Кристал Пэлас» сыграют в 21-м туре чемпионата Англии. «Канониры» находятся в небольшом кризисе, они только проигрывали в последнее время. Но я не уверен, что «орлы» сумеют воспользоваться проблемами соперников.

На протяжении четырёх игр команда Артеты не знает побед. Причём дважды за этот период «пушкари» сыграли с «Ливерпулем». И, в общем-то, нельзя сказать, что «Арсенал» был сильно хуже в тех матчах. Клуб уверенно начинал игры, много давил и имел много моментов. Но где-то не везло лондонцам, где-то «Ливерпуль» спасался. Но по итогу — 1:1 и 0:2. Кроме того, коллектив потерпел неудачи от других крепких соперников в Англии — 0:2 от «Вест Хэма» и 1:2 от «Фулхэма».

Какой-то одной причины у таких результатов нет. Кто-то говорит, что клубу необходим форвард, постоянно приносящий голы, кто-то винит Артету в неудачах. В любом случае «Арсенал» остаётся очень сильным коллективом. Не думаю, что серия неудач продлится долго. Тем более что аналогичные ситуации мы в Англии в этом сезоне уже видели — у «Тоттенхэма» и у «Ман Сити».

«Кристал Пэлас» тоже показывает в последнее время совсем не лучшие результаты. За несколько месяцев команда выиграла всего один раз — 3:1 с «Брентфордом», идущим ниже в таблице АПЛ. В остальных матчах «орлы» чередовали ничьи и поражения, иногда отбирая очки у сильных соперников, 1:1 с «Брайтоном» и 2:2 с «Ман Сити», а иногда проигрывая не таким уж сильным командам — 0:2 от «Борнмута» и 0:1 от «Эвертона». Пока не до конца ясна судьба подопечных Ходжсона в этом сезоне. Велика вероятность, что с такими неудачами они будут бороться за выживание.

Да, «Арсенал» идёт на серии поражений. Но игра с «Кристал Пэлас» — прекрасная возможность для клуба прервать эту серию. Не думаю, что «орлы» тут сумеют что-либо противопоставить своему сопернику, идущему в АПЛ намного выше», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».