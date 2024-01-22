«Наполи» — «Интер»: прогноз Эдуарда Мора на финальный матч Суперкубка Италии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Наполи» — «Интер».

Ставка: победа «Интера» за 1.74.

«Поговорим о Суперкубке Италии. Совсем недавно был Суперкубок Испании, который также проводился за пределами своей страны. Были интересные матчи, много голов. Все идёт к тому, что и в Италии всё так и будет. Пока всё проходит интересно.

«Интер» и «Наполи» уверенно выиграли свои полуфинальные матчи с одинаковым счётом 3:0. Обе команды с хорошим настроением подходят к финалу, но «Интер» тут явный фаворит. У миланского клуба полностью боевой состав. Есть длинная скамейка запасных, костяк, который отлично играет, и полузащита действует стабильно. «Интер» по праву идёт вверху Серии А, причём я думаю, что команда ещё прибавит по ходу сезона.

«Наполи» в последних матчах выглядел слабовато. Да, в чемпионате Италии в последнем матче была одержана победа и в полуфинале Суперкубка, но неаполитанцы всё ещё ищут свою игру. Есть потери в команде из-за отъезда футболистов на Кубок Африки. Осимхена будет очень не хватать. Всё это может сыграть решающую роль в предстоящем матче.

Думаю, что «Интер» будет доминировать. Можно даже рассматривать его победу с минусовой форой. Также думаю, что в матче будет забито много голов. Эти матчи в некотором роде всё же носят такой выставочный характер. Команды гораздо охотней бегут в атаку, чем в оборону», — приводит слова Мора «РБ Спорт».